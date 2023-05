Do końca czerwca br. gospodarstwa domowe, którym przysługują zwiększone limity zużycia, gwarantujące ubiegłoroczne ceny energii, powinny złożyć odpowiednie oświadczenia u swojego sprzedawcy energii – przypomina PGE Obrót.

Większość gospodarstw domowych nie musi składać żadnych dokumentów, bo zgodnie z Tarczą Solidarnościową, wszystkie gospodarstwa domowe mają zamrożone ceny na poziomie ubiegłorocznych stawek do poziomu 2000 kWh zużywanej energii.

Jak poinformował prezes zarządu PGE Obrót Paweł Majewski, obowiązek złożenia takich oświadczeń do końca czerwca br. mają ci, którym przysługują zwiększone limity zużycia energii.

"Chodzi o gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, którym przysługuje limit 2600 kWh, a także o gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. W tym przypadku limit zużycia wynosi 3000 kWh" - dodał.

Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh. Zamrożone ceny do limitu zużycia 2000 kWh po złożeniu oświadczenia mają również ci, którzy budują jednorodzinny budynek mieszkalny.

Jak zaznaczył Majewski, pamiętać należy, że wraz z oświadczeniem rolnicy muszą dostarczyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a duże rodziny - kopię Karty Dużej Rodziny.

Wzór oświadczenia do złożenia dostępny jest na stronie www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000.

Dokumenty można składać osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta lub w sposób zdalny poprzez platformę ePUAP albo listownie, wysyłając dokumenty na adres PGE Obrót.

Zgodnie z zapisami prawa, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu określonych limitów wyniesie 693 zł/MWh (cena netto bez akcyzy).

Tarcza Solidarnościowa oprócz "mrożenia cen" zachęca jednocześnie do racjonalnego korzystania z energii i oszczędzania. Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. zmniejszy się zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 r. - 31 grudnia 2022 r., to w 2024 r. sprzedawca prądu zaoferuje upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 r. - grudzień 2023 r.