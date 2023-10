Podkarpacie dostanie blisko 550 mln zł na wsparcie stref przemysłowych w ramach VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – poinformowała w czwartek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkreśliła, że nowe inwestycje przyciągną przedsiębiorców, rozwijają eksport i pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

"To bardzo ważne środki finansowe, ponieważ wiemy, że od rozwoju stref przemysłowych zależy także rozwój naszego regionu - to nowe miejsca pracy i dobre warunki do tego, aby inwestować na terenie Podkarpacia" - dodała.

Leniart zaznaczyła, że dofinansowane zostały równomiernie wszystkie części województwa.

Obecna na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podała, że w roku 2022 na terenie województwa podkarpackiego 160 tys. przedsiębiorców prowadziło swój biznes.

"Wiemy, że tereny inwestycyjne i dobry dojazd do nich są bardzo potrzebne i oczekiwane przez przedsiębiorców, którzy tutaj chcą lokować swoje inwestycje. Ważna jest więc infrastruktura drogowa i transportowa, która pozwoli przedsiębiorcom w łatwy sposób dotrzeć do swojej firmy i transportować swoje produkty, które będą tutaj wytwarzane" - powiedziała wiceminister.

Na konferencji obecny był także marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który powiedział, że strefy przemysłowe napędzają rozwój całego regionu. "Cieszymy się bardzo, że te środki trafiają do stref ekonomicznych, to są bardzo ważne inwestycje w przyszłość, które pozwolą myśleć pozytywnie o rozwoju gospodarczym województwa" - podkreślił Ortyl.

W sumie na Podkarpacie w ramach VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi blisko 550 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na budowę drogi od ul. Warszawskiej do terenów inwestycyjnych strefy Dworzysko w Rzeszowie, rozbudowę infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu w gminie Orły i na zaprojektowanie i budowę infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.