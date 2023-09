Do wojewody podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z biura prasowego GDDKiA w Rzeszowie, wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ok. 13,8 km.

"Droga realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, a wartość kontraktu to ponad 272 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone w III kwartale 2026 r." - dodał.

Wysocki podał, że zgodnie z umową wykonawca opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. "Posiadamy już większość terenu potrzebnego do dobudowy drugiej jezdni. Wydana decyzja określi nowe granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości" - podkreślił.

Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. "Planujemy, że będzie to możliwe w I połowie 2024 roku" - dodał Wysocki.

Obecnie droga S19 na odcinku między Jasionką a Sokołowem Małopolskim posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym: estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty, 13 przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Zostaną wykonane też cztery przejścia dla zwierząt średnich, jedno zespolone z wiaduktem, cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne.

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej nr 878. Ze względu na ochronę neogotyckiego obiektu sakralnego, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Zastosowane zostaną tam pale wiercone i nie będą stosowane walce wibracyjne. Wykonany zostanie również ekran przezroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych.

Ponadto, w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany do kategorii II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

Droga S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia. Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu).