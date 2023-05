Ok. 60 km długości będzie miała nowa droga krajowa nr 9 na Podkarpaciu, która połączy autostradę A4 na węźle Rzeszów-Zachód z drogą ekspresową S74 w okolicy Tarnobrzega. W III kwartale ogłoszony ma być przetarg na wykonanie studium technicznego tej inwestycji.

W poniedziałek w Świlczy k. Rzeszowa wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał Programy Inwestycji dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 9.

Jak mówił Weber w trakcie uroczystości, do tej pory rząd PiS miał inne priorytety, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową w regionie. W tym kontekście wymienił m.in. budowę Via Carpatia czy obwodnic m.in. Przemyśla, Jasła czy Łańcuta. "Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie prac nad budową nowego odcinka drogi, która będzie łączyła węzeł autostradowy Rzeszów-Zachód z drogą ekspresową S74" - przekazał.

Wiceszef MI podkreślił, że ta inwestycja jest ważna przede wszystkim dla mieszkańców Rzeszowa oraz południa regionu, którzy chcą się dostać do Polski Centralnej. "Ta droga pozwoli na bezpieczne, komfortowe i wygodne połączenie naszego województwa z centrum Polski, z autostradą A1, następnie za Łodzią z autostradą A2. Droga ta będzie wpięta w cały układ dróg szybkiego ruchu" - zapewnił.

Dokument podpisany w poniedziałek przez Webera pozwoli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), które dokładnie wskaże przebieg trasy.

Wiceminister zaznaczył, że nowa trasa będzie też skomunikowana z lotniskiem w Jasionce. Niezbędną infrastrukturę w tym zakresie wybudować ma samorząd województwa podkarpackiego.

"Układ komunikacyjny w województwie podkarpackim rysuje się nam naprawdę w sposób modelowy. Będziemy mieli za kilka lat zabezpieczony każdy kierunek komfortowej komunikacji" - ocenił polityk.

Weber przytoczył dane, zgodnie z którymi na drogach w Polsce jest coraz bezpieczniej. Zaznaczył, że w ubiegłym roku było o 35 proc. mniej ofiar śmiertelnych w stosunku do 2019 r. "To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Pokazuje, że nasze działanie w sferze edukacyjnej i prawnej przynoszą efekty" - powiedział.

Obecny na konferencji poseł PiS Krzysztof Sobolewski stwierdził, że nowa inwestycja to "kolejne otwarte okno na świat dla Podkarpacia". "Dla regionu nowa droga będzie stanowiła kolejną możliwość bezproblemowego dotarcia do centrum Polski" - dodał.

Sobolewski zwrócił też uwagę, że samorządy, przez które będzie przebiegać nowa droga, zyskają wiele terenów inwestycyjnych.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, obecnie opracowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na prace przygotowawcze.

"Planujemy, że nastąpi to w III kwartale tego roku. Po wyłonieniu wykonawców rozpoczną się prace projektowe zmierzające do wyznaczenia korytarza nowego przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - dodała.

Do nowej trasy wpięte zostaną budowane obecnie obwodnice Kolbuszowej oraz Nowej Dęby. Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km.

Jak podkreśliła Rarus, DK9 na Podkarpaciu ma istotny charakter, gdyż stanowi jedną z dróg pozwalających na prowadzenie transportu na kierunku północ - południe. "Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla obszarów zabudowanych" - wskazała rzeczniczka.