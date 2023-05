Biznes i technologie

Podkarpackie: GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę MOP-ów przy S19

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 13:47

Do 22 sierpnia br. można składać oferty w przetargu na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy drodze ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Chodzi o MOP Jeżowe i MOP Podgórze. To trzecie podejście do wyłonienia dzierżawców. W poprzednich postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.