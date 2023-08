Biznes i technologie

Podkarpackie: Konkurs dla innowacyjnych firm z regionu

Autor: PAP

Data: 09-08-2023, 15:19

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) ogłosiła nabór do konkursu Innowator Podkarpacia. Konkurs kierowany jest do MŚP i startupów z terenu województwa, które mają sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. To już XXIV edycja plebiscytu.