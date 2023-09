Na odcinku budowy szlaku Via Carpatia Rzeszów Południe-Babica, gdzie ma powstać ponad 2,2-km tunel, wykryto metan. Drążenie tunelu rozpocznie się dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań – poinformował PAP zastępca dyrektora rzeszowskiego oddziału GDDKiA Wiesław Sowa.

Wykonawca odcinka, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción zakładał, że drążenie tunelu przez specjalną maszynę TBM, która została nazwana Karpatką, rozpocznie się w III kwartale br.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP Sowa, teraz może nastąpić przesunięcie tego terminu. "Jest to spowodowane tym, że w wyniku pompowania wody ze studni zlokalizowanych na całym śladzie tunelu, po to, aby obniżyć poziom wody gruntowej, odkryto ulatnianie się gazu. Badania wykazały, że jest to metan" - tłumaczył Sowa.

Wicedyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA podkreślił, że Wyższy Urząd Górniczy, który nadzoruje prace przy budowie tunelu, wstrzymał możliwość pompowania tej wody, aby można było przeprowadzić badania.

"Te badania określą ilość i ciśnienie tego gazu. Prace w warunkach występowaniu gazu są możliwe do wykonania po przeprowadzeniu pełnego rozpoznania środowiska gazowego i odpowiedniego dostosowania technologii drążenia" - powiedział.

Pobieranie próbek potrwa ok. dwa tygodnie, potem będą one analizowane w różnych laboratoriach.

Jak mówił wicedyrektor GDDKiA w Rzeszowie, następnie opracowany zostanie projekt, który pozwoli "określić w jaki sposób trzeba zabezpieczyć maszynę-Karpatkę, aby mogła pracować w warunkach metanowych".

Zdaniem Sowy, jeśli maszyna TBM zostanie dostosowana do "warunków pracy w metanie" wówczas Wyższy Urząd Górniczy wyda pozwolenie na drążenie tunelu.

Wicedyrektor rzeszowskiego oddziału zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jaki będzie miało to wpływ na harmonogram prac na tym odcinku.

Zwrócił uwagę, że na pozostałej części tego ponad 10-kilometrowego odcinka trwają roboty budowlane. "Choćby prace przy budowie estakad w Mogielnicy, Lutoryżu i Racławówce" - dodał Sowa.

Karpatka, maszyna TBM, która ma drążyć tunel o długości 2,2 km jest na końcowym etapie montażu. Musi przejść ostatnie odbiory i wstępny rozruch.

Tunel o długości 2255 m będzie składać się z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie miała po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny.

Tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia. TBM drążąc podziemny obiekt, jednocześnie będzie układać jego obudowę z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe.

Prace budowlane na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica rozpoczęły się w kwietniu 2022 r. Do tej pory m.in. odhumusowano już niemal cały plac budowy, prowadzone są roboty ziemne i prace przy obiektach inżynierskich.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 988.

Oprócz tunelu powstanie sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, trzy przejścia dla zwierząt.

W ramach umowy zostanie wybudowane również Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy jest realizowany w systemie +projektuj i buduj+. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2026 r.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości.