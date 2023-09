W niedziele uruchomione zostanie połączenie kolejowe z centrum Rzeszowa do lotniska w Jasionce. W ramach inwestycji wybudowany został 5-kilometrowy fragment torów. Podróż między centrum Rzeszowa a lotniskiem wyniesie ok. 18 minut.

W sobotę odbył się przejazd dla dziennikarzy. Na konferencji prasowej w Jasionce wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że pociągi będą dowozić do Jasionki zarówno pasażerów portu lotniczego jak i pracowników pobliskiej strefy ekonomicznej.

"To bardzo istotne połączenie kolejowe. Zostało ono uruchomione, dzięki determinacji i także dzięki wielkim środkom finansowym, które rząd Prawa i Sprawiedliwości desygnował na tę inwestycję" - dodał.

Weber zwrócił uwagę, że nie tylko drogi są bardzo istotne, ale również "komponent kolejowy" jest tą inwestycją, która likwiduje wykluczenie komunikacyjne.

Obecny w Jasionce marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że to bardzo istotna inwestycja dla całego regionu. "Jest to część większego przedsięwzięcia, które jest wciąż realizowane. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to też przykładowy montaż finansowy, bo zaangażowane są środki samorządu województwa, fundusze europejskie i dotacje z budżetu państwa" - dodał.

Ortyl zapowiedział, że rozkład jazdy będzie skorygowany, tak, aby jak najlepiej służył podróżnym. "Liczymy, że kursowanie tych pociągów odciąży nasze drogi, które również staramy się rozbudowywać. Kolej to transport szybki, nowoczesny, wygodny, komfortowy" - podkreślił marszałek województwa.

W konferencji uczestniczył również prezes portu lotniczego w Jasionce Adam Hamryszczak, który zaznaczył, że połączenie kolejowe z centrum Rzeszowa "podnosi atrakcyjność lotniska". "Nasi pasażerowie, ale również pracownicy portu mają dodatkową możliwość dotarcia do Jasionki. Chcę podkreślić, że dzięki tej inwestycji nasze lotnisko wchodzi na najwyższy poziom, zmierzamy w kierunku, w którym dotychczas jeszcze nie byliśmy" - dodał.

W Jasionce obecny był również wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński, który mówił, że jeszcze kilkanaście lat temu nie budowano nowych torów, a je likwidowano. "Na szczęście od kilku lat to się zmieniło. Tu dzieje się historia, jutro o 5.22 odjedzie pierwszy regularny pociąg do Jasionki" - dodał.

Nowa linia kolejowa między Rzeszowem a Jasionką rozpoczyna swój bieg w miejscowości Zaczernie, by połączyć się z nowo wybudowaną stacją kolejową Jasionka Lotnisko. Łączna długość nowego połączenia od stacji Rzeszów Główny do stacji Jasionka Lotnisko wynosi blisko 12 km. Stacje i przystanki na trasie to: Rzeszów Główny, Rzeszów Zachodni, Rzeszów Staromieście, Rzeszów Miłocin, Zaczernie oraz na budowanej linii : nowy przystanek Głogów Małopolski Południowy i nowa stacja Jasionka Lotnisko.

Oprócz nowej linii do lotniska, która powstała w ramach budowy Podkarpackiej Kolej Aglomeracyjnej, wybudowano w sumie 14 przystanków, z czego pasażerowie korzystają już z 11 z nich.

W sumie inwestycja PLK SA obejmuje budowę i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej za kwotę ponad 338,6 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 196 mln zł.