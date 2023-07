Od najbliższego poniedziałku do 5 sierpnia br. prowadzone będą prace związane z wykonaniem robót gwarancyjnych na obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 na Podkarpaciu - poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Prace podzielone będą na etapy i polegać będą głównie na wymianie nawierzchni bitumicznej rond i dojazdów.

Jak podała Rarus, prace od poniedziałku do środy prowadzone będą w obrębie ronda przy galerii VIVO. "Z uwagi na charakter robót konieczne jest wprowadzenie na rondzie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie. Natomiast w nocy ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna" - dodała.

Dodatkowo w związku z zamknięciem na rondzie niektórych zjazdów, kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.

Kierowcy jadący od strony Niska zamierzający skręcić w ul. Chopina, będą musieli kierować się na rondzie w stronę Sandomierza, by zawrócić na przejeździe tzw. nawrotce przez pas dzielący, przed skrzyżowaniem z ul. Brandwicką.

Z kolei kierowcy jadący od strony Sandomierza oraz od ul. Chopina, zamierzający dojechać do Centrum Handlowego VIVO, będą musieli kierować się na rondzie w stronę Niska, by zawrócić na najbliższym rondzie.

Prace gwarancyjne będą też prowadzone na odcinku ok. 500 metrów w rejonie wiaduktu na ul. Czernieckiego. Na tym odcinku, w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia br. wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Natomiast od 1 sierpnia do 5 sierpnia br. prace polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej ronda i dojazdów prowadzone będą na rondzie w miejscowości Racławice, jest to skrzyżowanie z drogą wojewódzką 878.

Jak zaznaczyła Rarus, także na tym rondzie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, w dzień sterowany ręcznie, a w nocy sygnalizacją świetlną.

"W związku z zamknięciem wlotów na rondo od strony drogi wojewódzkiej 878 wyznaczono objazdy. Ruch pojazdów od strony Rzeszowa zostanie przekierowany na rondzie w Nisku przez miejscowości Racławice oraz Wolina do drogi ekspresowej S19 do węzła Rudnik nad Sanem. Następnie drogą ekspresową S19 na odcinku od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Zdziary" - wyjaśniła rzeczniczka.

Ruch od strony Lublina będzie odbywać się analogicznie tą samą trasą.

Rarus zaapelowała do kierowców o stosowanie się do obowiązującego podczas robót oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. "Apelujemy także, aby planując podróż uwzględniać dłuższy czas dojazdu do miejsca docelowego a w miarę możliwości wybierać trasy alternatywne" - podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska kosztowała niemal 300 mln zł, została oddana w maju 2021 r., jej długość to ponad 15 km. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).