PGE zakończyła w Jeziórku na Podkarpaciu budowę I etapu jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Na działkach o powierzchni ok. 50 ha powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Docelowo farma PV-Jeziórko ma osiągnąć moc ok. 220 MW.

Jak powiedział w trakcie uroczystości prezes PGE Wojciech Dąbrowski, moc 50 MW, którą osiągnęła farma w pierwszym etapie, pozwoli zasilić w energię elektryczną blisko 24 tys. gospodarstw domowych.

"W przyszłym roku rozbudujemy tę elektrownię do mocy zainstalowanej 100 MW, a docelowo osiągnie ona moc blisko 220 MW i zapewni dostawy zielonej energii do ok. 125 tys. gospodarstw domowych" - dodał Dąbrowski, cytowany w komunikacie PGE.

Farma fotowoltaiczna powstała na terenie wsi Jeziórko, w gminie Grębów, ok. 10 km od Tarnobrzega. Składa się z blisko 100 tys. nowoczesnych, monokrystalicznych paneli słonecznych o mocy ponad 500 W każdy. Parametry techniczne paneli pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Panele zamontowane na farmie PV-Jeziórko są bifacjalne - oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite od ziemi - docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent.

Jak podała PGE, spółka ma zabezpieczonych na podobne inwestycje, jak ta na Podkarpaciu, ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW. Firma zakłada, że do 2030 r. będzie posiadała 3 GW w instalacjach słonecznych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 30 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2530 MW.