Podkarpackie: Pięć nowych pociągów trafiło do regionu

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 15:51

Pięć nowych pojazdów kolejowych trafiło do samorządu Podkarpacia. Pociągi są przystosowane m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych. W sumie do końca listopada br. do regionu dostarczonych będzie 12 nowych pojazdów, część z nich będzie hybrydowych. Ich wartość to w sumie ponad 415 mln zł.