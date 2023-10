Biznes i technologie

Podkarpackie: Pijany 31-latek ukradł paliwo po czym wjechał do rowu; zatrzymali go świadkowie

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 09:49

31-letni mieszkaniec Krakowa jadąc drogą krajową nr 73 w Krajowicach (Podkarpackie) uderzył w drzewo i wjechał do rowu. Okazało się, że był pijany, nie miał uprawnień do kierowania, a chwilę wcześniej ukradł paliwo na jednej ze stacji benzynowych. Zatrzymali go świadkowie.