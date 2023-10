Jeden z urzędów skarbowych na Podkarpaciu ujawnił, że firma pominęła w rozliczaniu CIT przychody w wysokości przeszło 1,1 mln zł. Spółka złożyła korektę zeznania podatkowego i wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ponad 245 tys. zł.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek zastępca rzeczniczka prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy, pracownicy jednego z urzędów skarbowych podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w trakcie kontroli podatkowej nieprawidłowości w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

"Spółka w złożonym zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2020 r. zaniżyła przychód podlegający opodatkowaniu o kwotę przekraczającą 1,1 mln zł. W ewidencji pominięte zostały niektóre dowody sprzedaży, w rozliczeniu nie zostały również uwzględnione dodatnie różnice kursowe" - wyliczyła Siwy.

Jak dodała, firma do wyliczenia CIT błędnie zastosowała preferencyjną, 9-proc. stawkę podatku, ze względu na utratę statusu małego podatnika.

"Po zakończeniu kontroli, spółka złożyła korektę zeznania podatkowego CIT-8 za 2020 r. zgodną z ustaleniami kontroli urzędu skarbowego oraz wpłacił w całości zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę łącznie ponad 245 tys. zł" - podkreśliła Siwy.

Przedstawicielka KAS przypomniała, że podstawowa stawka CIT to 19 proc.

"Niektórzy podatnicy mogą skorzystać ze stawki obniżonej, tj. 9 proc., jeżeli ich przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Dotyczy to tzw. małych podatników oraz, co do zasady, podatników rozpoczynających działalność, w tym przypadku, tylko w roku rozpoczęcia działalności. Osiągnięcie przychodów wyższych lub utrata statusu małego podatnika wyklucza korzystanie ze stawki 9 proc." - zaznaczyła Siwy.