Ponad 65 mln zł trafi na Podkarpacie na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA) – poinformowała w czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dodała, że ogłoszony właśnie nabór wniosków będzie trwał do 10 listopada br.

"Nasz region otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 65 mln zł. FRPA to instrument wsparcia finansowego dla organizatorów transportu publicznego, gdzie to wsparcie z budżetu państwa może wynosić do 3 zł do 1 wozokilometra przewozów. Przy czym wkład własny organizatora nie może być mniejszy niż 10 proc." - dodała.

Wnioski o objęcie dopłatą mogą składać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, mogą to być m.in. gminy, powiaty czy związki gminno-powiatowe.

Jak podała Leniart w ub.r. z dopłat z tego funduszu korzystało w regionie 54 organizatorów transportu publicznego. "Do końca trzeciego kwartału br. wydaliśmy na ten cel prawie 50 mln, a do końca roku planujemy wydać niemal 70 mln zł" - powiedziała wojewoda.

Zdaniem Leniart, tak duże zainteresowanie skorzystaniem z dopłat to dowód, że "rządowe wsparcie do transportu jest potrzebne, ponieważ umożliwia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym". "Oznacza też równy dostęp dla mieszkańców regionu do transportu publicznego" - zwróciła uwagę.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 19 października do 10 listopada 2023 r. w wersji papierowej na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Od 2019 r. w województwie dopłatą z FRPA objęto 1 664 linie komunikacyjne o łącznej liczbie 62,6 mln wozokilometrów. Podkarpackie samorządy otrzymały w tych latach w sumie 157 mln zł na organizację przewozów.