Podkarpackie: Port lotniczy w Jasionce odprawił w tym roku 900 tys. pasażerów

Autor: PAP

Data: 07-11-2023, 17:03

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka odprawił we wtorek pasażera nr 900 tys. w bieżącym roku. Odleciał on samolotem Lufthansa do Monachium. To rekordowy wynik w historii podrzeszowskiego lotniska.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP