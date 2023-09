Ponad 10 mln zł kosztowała budowa parkingu długoterminowego przy porcie lotniczym w podrzeszowskiej Jasionce. Powstało dodatkowe 458 miejsc parkingowych. Inwestycja w piątek została uroczyście oddana do użytku.

Jak podkreślił prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, nowy parking długoterminowy to "odpowiedź na coraz większy ruch pasażerski na lotnisku".

"W tym roku w okresie od połowy czerwca do połowy września obsłużyliśmy ponad 400 czarterów, czyli przeszło dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Wydłużył się również okres, w którym touroperatorzy oferują wakacyjne pakiety z wylotem z Rzeszowa, dlatego inwestycja zwiększająca przestrzeń parkingową stała jednym z naszych priorytetów" - dodał.

Po rozbudowie cały przylotniskowy parking liczy ponad 1300 miejsc, w tym 53 dla osób niepełnosprawnych, z czego 750 miejsc jest w strefie długoterminowej, która zostanie wyposażona w elektroniczny system rezerwacyjny. Bez zmian pozostały ceny za parking.

Obecny w czasie piątkowej uroczystości marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, podkreślił, że lotnisko jest dźwignią rozwoju regionu. Marszałek przypomniał, że niedawno zmodernizowana została strefa komercyjna w terminalu. "Bardzo mnie cieszą te ostatnie inwestycje, bo zachęcają kolejne osoby do odwiedzenia Podkarpacia" - dodał Ortyl.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 10 mln zł. Budowę zrealizowała firma Elektromontaż Rzeszów S.A., zaś system parkingowy obsługuje APCOA Parking Polska.

W sezonie wakacyjnym z Jasionki można było polecieć w 24 kierunkach do 14 krajów. Obecnie realizowane są trasy czarterowe do Turcji, Grecji, Albanii, Bułgarii, Czarnogóry oraz Egiptu, a także połączenia regularne do Nowego Jorku/Newark, Rzymu, Zadaru, Monachium, Warszawy, Dublina i pięciu destynacji w Wielkiej Brytanii.

Od początku roku lotnisko obsłużyło już ponad 700 tys. pasażerów.