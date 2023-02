Przedstawiciele rolników, którzy protestowali w czwartek przed podkarpackimi przejściami granicznymi z Ukrainą w Medyce i Korczowej spotkali się w piątek w Rzeszowie z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. Przekazali jej petycję, w której domagają się m.in. kontroli sanitarnej zboża z Ukrainy.

Rolnicy protestowali w czwartek przed podkarpackimi przejściami granicznymi z Ukrainą/ fot. Warren Wong on Unsplash

Jak powiedział PAP w piątek jeden z organizatorów protestów rolników w Medyce Roman Kondrów, wojewoda przyjęła petycję i zadeklarowała, że prześle ją do odpowiednich służb.

"Powiedzieliśmy pani wojewodzie, że domagamy się, żeby ukraińskie zboże było obłożone kaucją albo cłem, bo zgodnie z obietnicami Polska miała być tylko krajem tranzytowym, a zboże miało jechać do krajów trzecich, a tak nie jest. Silosy w regionie są pełne i nikt nie chce kupować zboża od polskich rolników. Dodatkowo cena zboża spadła" - powiedział.

Kondrów relacjonował, że wojewoda wyraziła zadowolenie, że protesty przebiegały spokojnie.

Natomiast Krzysztof Dec, który organizował protest rolników na przejściu w Korczowej i także był obecny na piątkowym spotkaniu w Rzeszowie powiedział PAP, że wojewoda nie chciała wspólnie udać się z rolnikami, aby pobrać próbkę zboża z Ukrainy.

"Uważamy, że zboże z Ukrainy jest złej jakości, a to bardzo ważna kwestia, bo dotyczy wszystkich konsumentów. Niestety pani wojewoda twierdziła, że nie jest upoważniona do tego, a w tej kwestii, czyli kontroli zboża, działają odpowiednie służby. My uważamy inaczej, szkoda, że nie udało nam się tego udowodnić" - zaznaczył Dec.

Obaj rolnicy zapowiedzieli, że w najbliższych kolejnych dniach odbywać się będą kolejne protesty.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, w trakcie spotkania wojewoda zapewniła, że kontrola na podkarpackich przejściach odbywa się zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów.

"Jednocześnie zobowiązała się do stałego kontaktu ze służbami celnymi i fitosanitarnymi w zakresie dalszej eliminacji ryzyka wprowadzenia na rynek nieprzebadanych zbóż, które mógłby zostać przeznaczone na cele spożywcze bądź paszowe" - podkreślił rzecznik.

Mielniczuk dodał, że wojewoda zapewniła, że przedstawione postulaty zostaną przekazane właściwym organom.

Protest rolników odbył się również w piątek w Korczowej. Rolnicy, w kolumnie ok. 250 samochodów, poruszali się autostradą A4, od Korczowej do węzła Przemyśl. Protest ten, podobnie jak w czwartek, przebiegł spokojnie.

W miniony wtorek w rozmowie z pap.pl minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że "wyolbrzymiamy znaczenie zboża eksportowanego z Ukrainy". "Ono rzeczywiście rodzi problemy przy granicy, ale na zachodzie Polski to już ceny światowe wpływają na ceny na rynku" - przyznał.

"Patrzymy na giełdę MATIF, czy giełdę w Chicago, które są wzornikiem cen zbóż i wszyscy się do tego dostosowują. Nawet gdybyśmy całkowicie zamknęli granicę z Ukrainą, to ten problem nie zostanie rozwiązany, jeśli nie wzrośnie cena na rynkach światowych" - dodał Kowalczyk.

Jak zaznaczył, niskie ceny zbóż wpływają na spowolnienie dynamiki eksportu zboża z uwagi na brak opłacalności.

"Wielu skupujących kupiło zboże w czasie żniw, np. pszenicę w cenie ok. 1400-1500 zł za tonę. Teraz na giełdach światowych ta cena wynosi 1300 zł. Do tego koszty eksportu do portu powodują, że firmy musiałyby ponieść stratę w momencie sprzedaży" - powiedział Kowalczyk.