Niemal 378 mln zł będzie kosztować budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z budową mostu na Sanie w okolicach Stalowej Woli (Podkarpackie). Inwestycja ma być gotowa w 2026 r.

W piątek w Brandwicy uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie budowy. Obecny na miejscu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że piątkowe wydarzenie to realizacja obietnicy złożonej 4,5 roku temu. Dodał, że jest to bardzo szybkie tempo realizacji inwestycji.

"Wbijamy łopatę i rozpoczynamy budowę inwestycji o strategicznym znaczeniu. Droga ta i most będą łączyć się z drogą ekspresową S74. To nowa trasa, która w przyszłości połączy ten region z Polską centralną" - zaznaczył.

Weber zwrócił uwagę, że inwestycja ma też wymiar lokalny, bo nowa przeprawa zwiększy komfort podróżowania mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy np. dojeżdżają do Stalowej Woli.

Wiceminister przypomniał, że inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 300 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. "Cieszę się, że mogliśmy jako rząd wziąć udział w tej wielkiej inwestycji, która przyczyni się również do rozwoju gospodarczego całego regionu" - powiedział Weber.

Most w Stalowej Woli będzie największą do tej pory realizowaną inwestycją przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przeprawa będzie miała ok. 1760 metrów długości, łączna wartość inwestycji to niemal 378 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez firmę Strabag.

Obecny w Brandwicy członek zarządu Strabag Waldemar Wójcik mówił, że nowy most będzie wizytówką Stalowej Woli. Dodał, że będzie to jeden z największych mostów na Podkarpaciu, jeśli chodzi o długość.

Wójcik zaznaczył, że most ma ciekawą konstrukcję. "Będzie to kombinacja mostu sprężynowo-belkowego z mostem podwieszonym. To konstrukcja bardzo nowoczesna i będzie dobrze wpisywała się w krajobraz. Do budowy mostu wykorzystamy 40 tys. metrów sześciennych betonu, 7 tys. ton stali, wbijemy ponad 20 km pali. Zastosujemy metodę budowania na rusztowaniach przestawnych, kroczących między podporami" - podkreślił Wójcik.

Inwestycja ma być gotowa w 2026 r.