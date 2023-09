Kradzież z włamaniem na konto bankowe. Taki zarzut usłyszał 37-latek, który ukradł koledze kartę bankomatową i płacił nią za papierosy oraz alkohol. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Na początku września do komisariatu policji w Oleszycach zgłosił się mężczyzna, który zgłosił kradzież karty płatniczej. Mężczyzna tłumaczył, że używa karty sporadycznie, więc na co dzień trzyma ją w szufladzie komody. Zorientował się, że zginęła, gdy chciał jej użyć. Żona pokrzywdzonego dowiedziała się w banku, że karta została sześciokrotnie wykorzystana do płatności zbliżeniowej.

Policjanci wytypowali sprawcę kradzieży, okazał się nim 37-letni mieszkaniec gminy Oleszyce, kolega pokrzywdzonego.

"Wartość strat nie przekroczyła 200 zł, ale użycie cudzej karty płatniczej to jest kradzież z włamaniem na konto bankowe, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności" - powiedziała w czwartek PAP rzecznik komendy policji w Lubaczowie asp. Anna Hanus-Witko.

37-latek przyznał się, że wykorzystał nieuwagę znajomego i ukradł mu kartę płatniczą. Później korzystał z niej, gdy kupował alkohol i papierosów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, teraz zajmie się nim sąd.