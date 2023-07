Biznes i technologie

Podkarpackie: W III kwartale tego roku rozpocznie się drążenie tunelu na odcinku Via Carpatia

Data: 11-07-2023, 07:11

Prawdopodobnie w III kwartale br. rozpocznie się drążenie tunelu na odcinku Via Carpatia Rzeszów Południe-Babica. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w regionie. Długość tunelu wyniesie ponad 2,2 km, ma być on gotowy w drugiej połowie 2025 r.