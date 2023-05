Krośnieński Holding Komunalny (KHK) uruchomił internetowy serwis do bezpłatnej wymiany rzeczy używanych. Serwis ma służyć do zamieszczania ogłoszeń przez mieszkańców, którzy zamiast wyrzucać niepotrzebne rzeczy, zdecydują się dać im drugie życie.

Jak podkreślił prezes KHK Janusz Fic, uruchomienie Platformy Wymiany Rzeczy ma ułatwić mieszkańcom pozbywanie się zbędnych przedmiotów.

"Liczę, że część osób zachęci do ponownego użycia rzeczy, któremu komuś są już niepotrzebne, a co za tym idzie, wpłynie to na zmniejszenie ilości odpadów trafiających do przetworzenia w naszej instalacji. Mniejsze ilości odpadów to mniejsze koszty i w efekcie niższe opłaty ponoszone przez mieszkańców z tytułu zagospodarowania odpadów" - dodał Fic.

Dzięki internetowej platformie krośnianie, którzy przekroczą limit, a chcą pozbyć się zbędnych rzeczy lub uważają, że dana rzecz jest sprawna i nadaje się do ponownego użycia, mogą bezpłatnie wystawić ogłoszenie. Wówczas zamiast zawozić ją do PSZOK-u mogą przekazać ją zainteresowanej osobie, która odbierze sobie rzecz pod wskazanym adresem. Chodzi przede wszystkim o takie wielkogabarytowe odpady, jak m.in. meble, stoły, krzesła, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, drzwi czy okna.

Uruchomiona platforma jest też sposobem na to, żeby mieszkańcy mogli uniknąć opłat za rzeczy wielkogabarytowe przekazywane ponad limit do PSZOK-u.

Limity zostały wprowadzone, bo zdarzały się przypadki, że mieszkańcy ościennych gmin, w których wcześniej wprowadzono ograniczenia, prosili mieszkańców Krosna, aby oddali ich rzeczy do PSZOK-u.

Jak tłumaczył Fic, w takiej sytuacji wprowadzenie limitów i opłat było konieczne również w Krośnie, ponieważ nie było możliwości weryfikowania, skąd pochodzą odpady przywożone tak licznie przez mieszkańców.

"W związku z tym magistrat zrezygnował również z organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Te działania mają na celu racjonalizację kosztów zagospodarowania odpadów w mieście" - wyjaśnił prezes KHK.

Internetowa Platforma Wymiany Rzeczy posiada także moduł Punkty Napraw, w którym osoby - np. szewcy czy krawcowe - i firmy zajmujące się naprawą różnego rodzaju urządzeń czy mebli mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia ze swoją ofertą.

"Chcemy promować i popularyzować idee recyklingu i drugiego życia rzeczy, aby poprzez ograniczenie generowanych ilości odpadów zadbać o środowisko i w ten sposób je chronić" - podkreślił Janusz Fic.

Jak przekazał prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, pierwsze anonse na platformie już się pojawiły. "Doszło już nawet do przekazania pierwszych przedmiotów. Mamy nadzieję, że zarówno mieszkańcy, jak i osoby oferujące naprawy będą aktywnie korzystać z tego narzędzia" - zaznaczył.

Serwis dostępny jest pod adresem - www.pszokkrosno.pl