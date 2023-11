Prawie 24 mln zł kosztować będzie budowa w Rzeszowie nowego centrum badawczo-rozwojowego (B+R) firmy BSH. Dzięki inwestycji, która ma być oddana w 2025 r., pracę znajdzie 50 osób. Będzie to drugie, po Łodzi, centrum B+R firmy BSH w kraju.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP

W poniedziałek uroczyście zainaugurowano budowę obiektu, który będzie miał ponad 2 tys. mkw. W budynku znajdą się m.in. pomieszczenia do testów i pomiarów oraz prototypowania.

Jak powiedział podczas uroczystości prezes BSH w Polsce Konrad Pokutycki, firma jest obecna w Polsce od 30 lat i do tej pory zainwestowała 1,8 mld euro. "Tworzymy w kraju 8 tys. miejsc pracy, z tego w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim 1 tys. Tworzymy tam małe AGD, jak ekspresy do kawy i odkurzacze" - dodał.

Pokutycki przypomniał, że dotychczas w kraju funkcjonuje jedno centrum B+R firmy BSH w Łodzi. "Centrum, które powstanie w Rzeszowie będzie przeznaczone dla małego AGD. Do budynku przeniosą się osoby, które już tu pracują, czyli 100 osób, a dodatkowo zatrudnimy kolejne 50" - wyjaśnił.

Obecny na uroczystości prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, podziękował zarządowi firmy BSH za ulokowanie centrum B+R w stolicy Podkarpacia. "Dziękuję za docenienie naszego technicznego DNA, które ma Rzeszów. Jako samorząd tworzymy warunki, żeby w naszym mieście rozwijały się talenty młodych inżynierów" - mówił.

Jak zaznaczył dyr. oddziału BSH w Rzeszowie Richard Dalacker, w centrum B+R, które powstanie będą rozwijane najnowocześniejsze technologie i urządzenia małego AGD - odkurzaczy i ekspresów do kawy. "Zwiększyliśmy już w naszym podrzeszowskim zakładzie moce produkcyjne. Nie zamierzamy na tym poprzestać i w planach mamy kolejne zwiększenie naszych możliwości" - zadeklarował.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH, produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim tzw. małe AGD. W Polsce firma zatrudnia ok. 8 tys. pracowników.