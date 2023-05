Biznes i technologie

Podkarpackie: W Zaczerniu otwarto centrum dystrybucyjne Boeinga

Autor: PAP

Data: 31-05-2023, 15:41

Boeing Distribution Services (BDSI) otworzył w środę nowy magazyn części w Zaczerniu k. Rzeszowa. W obiekcie o powierzchni ok. 2,5 tys. m kw. pracuje ponad 40 osób. To drugie co do wielkości centrum dystrybucyjne firmy w Europie.