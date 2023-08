Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik. Inwestycja o wartości ponad 1,2 mld zł ma być gotowa w 2026 r. Droga S19 jest częścią szlaku Via Carpatia.

Jak poinformowała we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda, odcinek między Babica a Jawornikiem będzie miał niemal 12 km długości. "Z punktu widzenia województwa, ale też całego kraju, jest to projekt niezwykle istotny" - oceniła Leniart.

Wojewoda podkreśliła, że jest to odcinek trudny, jeśli chodzi realizację od strony technicznej. W ramach inwestycji powstanie m.in. estakada o długości ponad 1 km i filarach o wysokości ok. 80 m.

Obecny na konferencji dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski przekazał, że wykonawcą odcinka, który powstaje w systemie +projektuj i buduj+ jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. "Podpisany ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac budowlanych już w najbliższych dniach. Zgodnie z podpisaną umową zostaną one ukończone w 2026 r." - dodał.

Tarnawski przypomniał, że w regionie jeszcze dwa odcinki szlaku Via Carpatia nie mają wykonawcy. Podkreślił, że umowy na realizację tych odcinków mają zostać podpisane jeszcze w tym roku.

Odcinek drogi ekspresowej Babica - Jawornik będzie miał długość 11,6 km. Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa - Strzyżów w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Trasa będzie przebiegać na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. Na terenie, na którym powstanie odcinek, występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.

Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r.; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, od 1 grudnia do 31 marca.

Jak poinformował PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

"Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda podkarpacki. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości" - dodał.

Na odcinku wyburzonych zostanie w sumie ponad 20 budynków mieszkalnych i ok. 70 gospodarczych.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 pomiędzy miejscowościami: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Lublin jest już połączony S19 z Rzeszowem.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Z tej liczby niemal 82 km jest już oddanych do ruchu. Prawie 73 km jest w realizacji, a ponad 11,5 km w przygotowaniu.