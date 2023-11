Oferta firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret o wartości ponad 1,4 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcz-Domaradz. To przedostatni odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, który nie ma wykonawcy.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA, w przypadku braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 Lutcza-Domaradz wpłynęło w sumie sześć ofert. Wahały się od ponad 1,3 mld zł do ponad 1,6 mld zł.

Jak podkreśliła Rarus, oferty zostały sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów. Pierwszym kryterium była cena (waga 60 proc.), a drugim (20 proc.) - przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze.

Trzecim kryterium (10 proc.) branym pod uwagę było przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem, a ostatnim - także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu (10 proc.).

Odcinek S19 Lutcza - Domaradz będzie miał ok. 6,4 km długości; oprócz samej drogi wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik-Lutcza i Lutcza-Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik-Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, w tym dwunawowy tunel o długości około 990 m pod górą Hyb, jak również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

Odcinek drogi ekspresowej między Lutczą a Domaradzem będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Obszar ten, jak stwierdziła Joanna Rarus, charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny.

"W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo" - wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Rarus dodała, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną w przypadku tego odcinka ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i finansowana z budżetu państwa.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie podkarpackim trasa będzie miała docelowo ok. 169 km. Z tego niemal 82 km trasy oddane jest do ruchu.