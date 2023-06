Biznes i technologie

Podkarpackie: Z Jasionki odleciał w czwartek pierwszy samolot do Czarnogóry

Autor: PAP

Data: 29-06-2023, 18:44

W czwartek z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce odleciał pierwszy samolot do Podgoricy – stolicy Czarnogóry. To kolejny nowy kierunek w siatce połączeń podkarpackiego portu. W sumie latem br. z Jasionki można polecieć do 12 krajów.