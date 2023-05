Są problemy z przekazywaniem danych dot. rejestracji koni do bazy zwierząt prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie da się tego zrobić automatycznie - poinformował prezes Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK) Władysław Brejta na posiedzeniu podkomisji ds. dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce .

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadziła do polskiego prawa nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym koniowatych. Zgodnie z ustawą od 6 stycznia 2023 r. w komputerowej bazie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestrowane są zwierzęta koniowate.

Dotychczas centralną bazę koniowatych prowadziły związki hodowców koni. Według ustawy, dane z bazy prowadzonej przez Polskie Związek Hodowców Koni ma być automatyczne przekazywane systemem informatycznym do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ plus) w ARiMR. Za nie przekazanie danych o rejestracji koni do końca czerwca grożą wysokie kary pieniężne.

"Uzgadniane było , że nasze dane będą przekazywane z automatu do komputerowej danej bazy zwierząt, natomiast do dziś system nie pozwala by to robić. Mamy tyle ludzi, ile mamy, można to robić ręcznie, ale na 11 tys. źrebaków opisanych do tej pory nasi pracownicy zdołali wprowadzić raptem 650, nie jesteśmy w stanie tego ręcznie robić" - tłumaczył prezes Brejta.

Prezes PZHK dodał, że Związek identyfikuje rocznie ok. 45-50 tys. źrebiąt i tyle paszportów jest wydawane. Obecnie w bazie prowadzonej przez Polski Związek Hodowców Koni znajduje się ok. 1,3 mln koni, w tym koni żyjących ok. 320 tys.

Brejta wspomniał także o pieniądzach, jakie otrzymuje Związek na realizację atutowych zadań. Jak mówił są one mniejsze niż w 2015 roku i nawet mniejsze niż w ubiegłym roku.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, ministerstwo przygotowało stosowną poprawkę, która przedłuży czas rejestracji koniowatych do końca roku.

Zaznaczył, że według danych uzyskanych z ARiMR na dzień 17 maja br. w komputerowej bazie danych zarejestrowanych jest 35 997 posiadaczy koniowatych, 25 763 właścicieli, 195 181 koniowatych. W poniższej tabeli wskazano szczegółową liczbę koniowatych.

Ciecióra odnosząc się do sugestii, iż wina ws. przekazywania danych informatycznych leży po stronie Agencji powiedział, że "system jest cały czas poprawiany i doskonalony (...) nie widzę zagrożenia z karami jeżeli te opóźnienia wynikają z błędu systemu". Przypomniał też, że to PZHK optował za tym, by informacje o rejestracji koni były przekazywane za pośrednictwem Związku. Według nowych przepisów, centralną bazę danych zwierząt prowadzi wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oburzenie posłów (m.in. Kazimierza Polcke - KO i Doroty Niedzieli -KO) wzbudził fakt, iż na podkomisji nie było przedstawicieli ARiMR mimo wcześniej wysłanego zaproszenia. "Odbieramy to jako afront wobec komisji i naszych gości" - powiedział Plocke.

Na podkomisji mówiono także o możliwości dopłat w ramach dobrostanu zwierząt. Według danych ARiMR na 17 maja br. o dopłaty z tego tytułu ubiega się 37,8 tys. rolników. Najwięcej wniosków dotyczy poprawy warunków chowu krów mlecznych (28,8 tys. wniosków), w przypadku koni jest to 1052 wniosków - poinformował wiceminister.

Rolnik chcący przystąpić do realizacji takiego ekoschematu dobrostan koni musi posiadać w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej co najmniej dwa konie dorosłe w wieku co najmniej 24 miesięcy lub klacz ze źrebięciem w wieku do ukończenia 12 miesiąca życia. Przy tym rolnik może wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów do realizacji, tj. dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym. Nie może realizować obu tych wariantów jednocześnie.

Szacowane przez resort rolnictwa stawki płatności (maksymalne) dla koni utrzymywanych w pomieszczeniach - to 432,63 zl/szt; a w systemie otwartym - 195,87 zł/szt.

Średni roczny budżet przeznaczony na ekoschemat - Dobrostan zwierząt w latach 2023-2027 w ramach PS WPR wynosi ok. 275 mln euro/rok, w tym dla koni: ok. 6 914 tys. euro/rok, co stanowi ok. 2,5 proc. budżetu. Według resortu, dopłatami może być objęte ok. 53 tys. koni. Jeżeli jednak będzie więcej chętnych, to stawka dopłaty zostanie obniżona lub tez możliwe jest przesunięcie środków z innych ekoschematów.