Podkomisja sejmowa zajęła się tematem upraw konopi włóknistych i zmianą przepisów

W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz stanu Ryszard Bartosik. W dyskusji wzięli udział także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sektora uprawy i przetwórstwa konopi, a także pracownicy instytutów badawczych.

Uczestnicy dyskusji wskazywali na potrzebę rozważenia zmian w aktualnych przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dla której wiodące jest Ministerstwo Zdrowia.

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik poinformował o współpracy pomiędzy MRiRW a MZ w tym zakresie, deklarując gotowość do przeanalizowania propozycji zmian, które ograniczyłyby obciążenie administracji związane z ewidencjonowaniem uprawy konopi i zmniejszyłyby ryzyko związane z odpowiedzialnością karną w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów THC w uprawach, z przyczyn niezależnych od plantatorów. Uczestnicy spotkania podzielili opinię o pilnej potrzebie kontynuowania prac w tym zakresie.

Ryszard Bartosik przedstawił też informację o znaczeniu upraw konopi włóknistych dla rozwoju polskiego rolnictwa, podkreślając rosnące zainteresowanie tą uprawą w ostatnich latach.

Zgodnie z danymi z Urzędów Marszałkowskich w roku 2013 konopie uprawiane były na powierzchni ok. 254 ha, a w roku 2020 roku na już powierzchni ok. 3,6 tys. ha, co oznacza 14-krotny wzrost. O zainteresowaniu uprawą konopi świadczy także rosnąca ilość beneficjentów płatności bezpośrednich do konopi włóknistych.

Do rozwoju rynku upraw konopi przyczyniają się m.in. nowe możliwości zastosowania surowców z konopi. Zarówno produkt główny z uprawy konopi jak i produkty uboczne mają szerokie zastosowanie w różnych sektorach biogospodarki. Konopie absorbują duże ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Uprawy konopi stanowi ważny element prośrodowiskowy, z łatwością adaptują się one do różnych warunków klimatycznych, stanowią także ważny element płodozmianu poprawiający strukturę gleby.

Wiceminister Ryszard Bartosik wskazał także na działania MRiRW wspierające ten sektor w obecnym okresie programowania WPR oraz zamiar kontynuacji tego wsparcia w ramach WPR na lata 2021-2027, zarówno w ramach I jak i II filaru tej polityki.