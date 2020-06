Podlascy przedsiębiorcy otrzymali ponad 1,3 mld zł pomocy z tarczy antykryzysowej

Wojewoda poinformował, że w Podlaskiem dotąd rozpatrzono np. 187 wniosków o wsparcie dla firm w ramach tzw. postojowego (przestój ekonomiczny) i 416 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników. Obie te formy przewidują wsparcie w formie dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych. Wojewoda podał, że łącznie wypłacono firmom z tych tytułów 85,2 mln zł na ochronę ok. 18 tys. miejsc pracy.

Bohdan Paszkowski poinformował także, że 35 tys. mikroprzedsiębiorców dostało mikropożyczki na łączną kwotę ponad 175 mln zł. Za pośrednictwem urzędów pracy do 5,4 tys. mikro-małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych w Podlaskiem trafiło ponad 70 mln zł na ochronę 13 tys. miejsc pracy.

Wojewoda podał, że np. z tytułu postojowego, ZUS wypłacił 31,5 tys. podmiotom kwotę 61 mln zł. Za marzec w Podlaskiem zwolnionych ze składek było 35,3 tys. firm na sumę ok. 95 mln zł, w kwietniu ze składek ZUS zwolnionych było ponad 34 tys. płatników na kwotę 82 mln zł. Łączna kwota pomocy z ZUS to 224 mln zł - poinformował wojewoda.

Podał też, że w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju do ok. 5 tys. podmiotów zatrudniających 45 tys. osób trafił ok. 1 mld zł (urząd wojewódzki doprecyzował PAP, że to kwota 981,7 mln zł).

"Te dane (...) świadczą z jednej strony o potrzebie wsparcia podlaskich i polskich przedsiębiorców, z drugiej strony świadczą również o tym, że rząd polski rozwinął bardzo szeroki program wsparcia. Te formy będą jeszcze uzupełniane" - mówił wojewoda.

Paszkowski dodał, że instrumenty pomocy, także wsparcie z Unii Europejskiej, pozwoli firmom na utrzymanie i rozwój oraz utrzymanie "stabilnej i stosunkowo dobrej sytuacji na polskim rynku pracy". "(...) naszą ogromną troską jest, aby polska gospodarka się rozwijała, aby były miejsca pracy, aby były to miejsca pracy stabilne" - powiedział Paszkowski.

Z pomocy skorzystała działająca w Białymstoku Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem. Firma zatrudnia 1,7 tys. osób i jest jednym z większych pracodawców w mieście.

Wiceprezes PSS Społem Elżbieta Chalecka poinformowała na wspólnej z wojewodą konferencji, że spółdzielnia skorzystała z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i pomocy do składek ZUS (ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dystrybuowanych za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Spółdzielnia dostała 3 mln zł, co pokrywa jedną trzecią kosztów potrzebnych na miesięczne wynagrodzenia dla pracowników. Załoga zgodziła się przedtem na obniżenie wynagrodzeń o 10 proc. i o tyle krótszy czas pracy.

Chalecka podkreśliła, że pomoc pozwoli firmie "złapać oddech", bo nie musi się martwić o to, czy w następnym miesiącu będą pieniądze na wypłaty dla pracowników. Mówiła, że z powodu pandemii obroty "drastycznie" spadły, wzrosły zaś koszty produkcji, a klienci "wciąż są ostrożni". "Myślę, że czas jest trudny dla przedsiębiorców w szczególności, bo to jest czas zupełnie inny niż ten, który znamy sprzed pandemii" - powiedziała wiceprezes PSS Społem.