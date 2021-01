Podlasie: Cztery ostatnie działki na sprzedaż w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

To ostatnie działki dostępne dla przyszłych inwestorów w tej podstrefie - powiedziała PAP kierująca Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach Magdalena Perkowska-Szymanowicz. Każda z nich ma powierzchnię ok. 1 ha.

Cała podstrefa Łapy to dwa kompleksy gruntów pod inwestycje o łącznej powierzchni ok. 24 ha. Nieruchomości wystawione w ogłoszonym przetargu znajdują się i w jednym, i w drugim kompleksie (po dwie działki w każdym z nich). Grunty są uzbrojone w niezbędną do inwestycji infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne.

Władze Łap przypominają, że w podstrefie można lokować firmy produkcyjne i usługowe (w tym przemysłowe), składy i magazyny. Mogą tam również działań firmy z branży budowlanej, transportowej. "Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru" - przypomniano w komunikacie.

Obecnie ośmiu inwestorów ma nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów w podstrefie Łapy, działają tam dwa zakłady produkcyjne - poinformowała Magdalena Perkowska-Szymanowicz.

Pod koniec grudnia 2020 r. 4,3 ha gruntu nabyła firma Kontrast z Białegostoku, która ma tam rozbudować swoje centrum logistyczne.

Magdalena Perkowska-Szymanowicz przypominała już wcześniej, że od 2018 r., gdy weszły przepisy o Polskiej Strefie Inwestycji, firmy mogą korzystać z ulg - nie tylko w strefach ekonomicznych - na mocy wprowadzonej wtedy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Jeżeli inwestor chce korzystać z ulg w formie zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych, w województwie podlaskim zgłasza się do zajmującej się tymi kwestiami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Suwalska strefa wydaje tzw. decyzje o wsparciu, gdy przedsiębiorca spełni określone kryteria.

Perkowska-Szymanowicz przypominała także, że aby skorzystać z ulg w związku z inwestycją w Łapach, duża firma musi zainwestować minimum 40 mln zł, średnia - 8 mln zł, mała - 2 mln zł, a mikroprzedsiębiorca - 0,8 mln zł.