W związku z zamkniętymi przejściami granicznymi z Białorusią, uprawnione firmy mogą składać wnioski o rekompensaty - poinformował PAP w poniedziałek Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Dotyczy to m.in. płatników składek ZUS prowadzących działalność gastronomiczną czy pilotów wycieczek.

Podał, że w ostatni piątek weszła w życie podpisana przez prezydenta RP zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej, gdzie znalazła się sprawa tych rekompensat.

W Podlaskiem od 9 listopada 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego zamknięte jest przejście drogowe w Kuźnicy, a od 10 lutego 2023 r., z powodów bezpieczeństwa państwa, nieczynne do odwołania jest przejście w Bobrownikach.

Po uchwaleniu przepisów, które mają charakter uniwersalny i mogą być zastosowane w przypadku zamknięcia każdego przejścia granicznego, informowano, że przez pierwsze trzy miesiące firmy będą mogły ubiegać się o rekompensatę w wysokości 65 proc. przychodu, przez następne 9 miesięcy - o refundację wynagrodzeń dla pracowników w wysokości płacy minimalnej.

Urząd wojewódzki podał w poniedziałek, że wniosek o rekompensatę mogą złożyć: płatnicy składek ZUS prowadzący działalność gastronomiczną, wymiany walut, sprzedaży detalicznej w sklepach, na straganach i targowiskach, działalność hotelarską, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, agencje celne oraz rolnicy prowadzący usługi hotelarskie. Chodzi o podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na obszarach gmin, w których położone jest zamknięte przejście graniczne.

Aby dostać rekompensatę, trzeba złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego. "Wybór sposobu wyliczenia rekompensaty należy do wnioskodawcy" - zaznaczył urząd.

Podlaski Urząd Wojewódzki przypomina, że może to być 65 proc. średniego miesięcznego przychodu płatnika składek lub rolnika, uzyskanego z prowadzonej przez niego działalności lub ze świadczenia usług hotelarskich na obszarze gminy, w której położone jest przejście graniczne, w okresie wybranych 3 z 6 miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających zawieszenie tego ruchu.

Drugi możliwy sposób to odniesienie się do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu kalendarzowym, za który przysługuje rekompensata za każdego ubezpieczonego, zatrudnionego w ostatnim miesiącu kalendarzowym, za który przysługuje rekompensata, rolnika, małżonka rolnika pomagającego w usługach hotelarskich - jeśli podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

"Rekompensata może być udzielona maksymalnie trzykrotnie w oparciu o przychód oraz maksymalnie dziewięciokrotnie w oparciu o liczbę zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. Rekompensata przysługuje jedynie za miesiące kalendarzowe, w których obowiązywało czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym. Za ten sam miesiąc kalendarzowy rekompensata przysługuje wyłącznie w jednej wysokości" - podał urząd wojewódzki.

Wniosek o rekompensaty można składać nie później niż 6 miesięcy od końca miesiąca, za który przysługuje rekompensata.

Ministerstwo rozwoju informowało przed przyjęciem przepisów w parlamencie, że z rekompensat w związku z zamknięciem przejść w Kuźnicy i Bobrownikach skorzysta ok. 150 firm z branż: turystycznej, gastronomicznej, sprzedaży detalicznej, kantorów wymiany walut i agencji celnych. Dodano, że o pomoc mogą ubiegać się firmy, które odnotowały 25 proc. spadek przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego. Łącznie wsparcie ma wynieść ok. 35 mln zł.