Dwa wnioski wpłynęły dotąd do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego od firm turystycznych z polsko-białoruskiego pogranicza ws. uzyskania wsparcia z rządowego programu "Tarcza dla Pogranicza" - poinformował PAP urząd.

Wprowadzony w połowie kwietnia br. program "Tarcza dla pogranicza" ma przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzenia w okresie wrzesień 2021 r. - czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części obszarów województwa podlaskiego i lubelskiego. O pomoc mogą ubiegać się firmy z tych dwóch województw; wnioski mogą składać do 23 czerwca br.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował PAP, że dotąd wpłynęły w ramach tego programu dwa wnioski; jeden odesłano wnioskodawcy do uzupełnienia, a drugi jest procedowany.

Urząd przypomniał, że warunki przystąpienia firm do programu są ściśle określone. "Przy obliczaniu wsparcia brane są pod uwagę potwierdzone dokumentami: przychody ze sprzedaży, koszty operacyjne prowadzonej działalności, wysokość przyznanych przez wojewodę rekompensat na mocy ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie (…) oraz pozostała pomoc publiczna, za okres wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r. oraz wrzesień 2021 r. - czerwiec 2022 r., z działalności dla której wnioskodawca ubiega się o wsparcie" - poinformował urząd. Podał, że na etapie notyfikacji programu Komisja Europejska "postawiła wymóg zawarcia w programie ograniczeń mających na celu uniknięcie przyznania nadmiernego wsparcia finansowego".

Wysokość wsparcia finansowego została ograniczona do 100 proc. wartości kosztów operacyjnych poniesionych w okresie wyrównawczym - podał Urząd. I wyjaśnił, że oznacza to, iż przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z rekompensat przyznawanych przez wojewodę np. wskutek przekroczenia limitu pomocy de minimis, w ramach "Tarczy dla Pogranicza" mogą pozyskać do 100 proc. wartości kosztów operacyjnych; nie zostaną im natomiast zrekompensowane utracone zyski, które były rekompensowane pozostałym podmiotom z branży turystycznej na podstawie ustawy o rekompensacie.

Urząd poinformował również, że przyznał i wypłacił ostatnio dwie rekompensaty - w wysokości 120 tys. zł i ponad 73 tys. zł. Łącznie dotąd 149 firmom wypłacono 23,6 mln zł rekompensat.

Budżet programu "Tarcza dla pogranicza" wynosi ok. 100 mln zł.