146,7 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na 229 projektów - wpłynie do województwa podlaskiego- poinformowały w piątek władze regionu na konferencji prasowej w Białymstoku.

O rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu, wynikach naboru, informowali w piątek na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"W tym konkursie to samorządy składały wnioski, aczkolwiek beneficjentami często są nie samorządy, tylko organizacje pozarządowe, parafie czy wręcz osoby prywatne" - powiedział na konferencji w Białymstoku wspólnej z wojewodą i marszałkiem województwa podlaskiego wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Dodał, że dofinansowanie na zabytki dostaną niemal wszystkie gminy i powiaty w regionie.

Wojewoda Bohdan Paszkowski wyjaśnił, że część projektów będą realizować konkretne podmioty, część samorządy, gdy to one zarządzają danym obiektem. "To rzeczywiście jest program, który pozwoli w gminach, w powiatach, w województwie, diametralnie zmienić oblicze tych obiektów, które funkcjonują w rejestrze czy ewidencji zabytków" - ocenił wojewoda.

Na konferencji podkreślano także, że tak dużych środków na zabytki - także z innych źródeł (np. z budżetów konserwatorów zabytków czy marszałków regionów) - nie było nigdy dotąd. Paszkowski powiedział, że np. w 2023 r. budżet konserwatora zabytków to ok. 4 mln zł, dochodzi do tego kwota 1,5 mln zł dedykowana celowo z budżetu państwa na klasztor w Wigrach.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował, że wsparcie po rozstrzygniętym rządowym konkursie (pieniądze otrzyma samorząd województwa) dostanie 8 projektów na łączną kwotę 23 mln zł. Marszałek dodał, że rekordowe pieniądze na zabytki są także w programach samorządu. Przypomniał, że ostatnio z budżetu województwa rozstrzygnięto konkurs na zabytki z budżetem 4,2 mln zł.

Z opublikowanej w piątek pokonkursowej listy projektów, które będą dotowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynika, że największe dotacje przekraczające w wysokości od 3 do 3,5 mln zł (każda) będą przeznaczone m.in. na remonty katedry pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie, na prace budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Najwyższe dotacje wesprą także remont budynku koszar z kaplicą w Suwałkach, Muzeum Podlaskie w Bielsku Podlaskim, remont wież i dachu oraz fragmentu elewacji bazyliki archikatedralnej) pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Ponad 3 mln zł wsparcia będzie też przeznaczonych na prace na terenie prawosławnego Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu (Pomnik Historii), remont wież i dachu kościoła Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i remont zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

W ramach programu będą także dofinansowane remonty cerkwi w regionie, kościołów parafialnych, konserwacja ikon, kapliczek, cmentarzy, klasztoru w Sejnach, obiektu poklasztornego Karmelitów w Bielsku Podlaskim, dawnej synagogi w Krynkach.