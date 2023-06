24 mln zł z UE otrzyma łącznie osiem podlaskich firm na zakup maszyn i urządzeń, rozwój, wdrażanie nowych produktów. Dotacje przyznał w piątek zarząd województwa podlaskiego.

"Najlepiej oceniono przedsięwzięcia, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych (B+R), stanowią innowację w skali regionu, bądź kraju oraz mają znaczny wkład środków własnych" - podał w komunikacie urząd marszałkowski.

Największą dotację - ponad 4,5 mln zł - dostanie firma Jazon, która chce zacząć produkować innowacyjną zaburtową wykaszarkę wodorostów. Wartość całej inwestycji to ponad 9,3 mln zł. 670 tys. zł dostanie firma EKOAGRI na nową linię technologiczną do produkcji przyczep hakowych ze zintegrowanym systemem ważenia. Łączny koszt tej inwestycji to ok. 1,6 mln zł.

Firma ZWM Waraksa otrzyma ok. 4 mln zł na zakup nowych maszyn, dzięki którym ma się rozpocząć produkcja wózka bagażowego. Cały projekt ma kosztować 9,5 mln zł.

Pieniądze pochodzą z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cytowany w komunikacie marszałek województwa podlaskiego dr Artur Kosicki poinformował, że w obecnej kadencji zarządu województwa przedsiębiorcy dostali z UE ponad 500 mln zł w formie dotacji i 170 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek. Dodał, że z nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 pomoc będzie większa i wyniesie 170 mln euro.