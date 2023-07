30 mln zł z UE z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 na rozwój ratownictwa i rozwój systemów ostrzegania środowiskowego mogą zdobyć samorządy i inne podmioty.

Wnioski do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku można składać do 9 sierpnia.

To jeden z pierwszych konkursów z nowego programu regionalnego, z którego łącznie na lata 2021-2027 Podlaskie ma z UE 1,3 mld euro.

O pieniądze na ratownictwo i systemy ostrzegania mogą się starać samorządy, ich porozumienia, jednostki działające na rzecz ratownictwa wodnego i współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych o wsparcie mogą się starać samorządy, na terenie których OSP działają.

"W tej perspektywie finansowej mamy możliwość wesprzeć samorządy przy przedsięwzięciach prewencyjnych, ograniczających skutki różnego rodzaju zagrożeń. Do ubiegania się o te środki unijne szczególnie zapraszam Ochotnicze Straże Pożarne z regionu. Samorządy, w ich imieniu, mogą otrzymać dotacje na zakup pojazdów do prowadzenia akcji czy rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego. Nowoczesne narzędzia w tym zakresie to szybsza reakcja na zagrożenie i tym samym lepsza ochrona zdrowia, życia i mienia mieszkańców naszego regionu" - podkreśla marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Podmioty mogą dostać wsparcie w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.

Konkurs na ratownictwo ma być rozstrzygnięty w styczniu 2024 r. Urząd marszałkowski szuka także w osobnym konkursie instytucji otoczenia biznesu, które będą udzielać mikro, małym i średnim firmom w regionie grantów w formie bonów na badania.

"Będzie to określona kwota pieniędzy, którą firmy wykorzystają na podjęcie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Zależy nam, aby to właśnie mniejsze firmy podejmowały działania w tym zakresie. Unijne wsparcie pokryje np. koszt zakupu patentu czy licencji" - tłumaczy w przekazanej PAP wypowiedzi marszałek Kosicki.

Instytucje otoczenia biznesu mogą się zgłaszać do tego konkursu do 24 lipca.