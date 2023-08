745 nowych miejsc opieki w żłobkach utworzy 9 podlaskich samorządów, które w poniedziałek podpisały w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku umowy na wsparcie z rządowego programu Maluch+ na lata 2022-2029.

Samorządy te dostaną łącznie 30 mln zł na utworzenie tych miejsc i 22,3 mln zł na funkcjonowanie, utrzymanie tych miejsc.

"Założeniem programu rządowego było to, żeby w każdej gminie w skali kraju była taka placówka (żłobek)" - powiedział dziennikarzom wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że chodzi o wspieranie rodzin w opiece nad najmłodszymi dziećmi, żeby rodzice mogli np. aktywizować się zawodowo.

Z wyników tegorocznego naboru wniosków do programu wynika, że w Podlaskiem gminy utworzą łącznie ponad 3 tys. 125 miejsc w żłobkach. Podlaskie ma na ten cel 176 mln zł. Z dotacji mogą też korzystać podmioty prywatne. Wojewoda podkreślił, że są jeszcze pieniądze do wykorzystania, bo pula środków w całym kraju nie jest jeszcze wyczerpana, można składać wnioski na utworzenie nowych miejsc w żłobkach albo utrzymanie już istniejących miejsc.

Miasto Białystok dostało 10 mln zł na budowę nowego żłobka przy ul. Kawaleryjskiej. Opiekę znajdzie tam 240 dzieci - poinformował zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Miasto na początku września 2022 r. podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji.

Miasto Łomża zbuduje dwa nowe żłobki - poinformował prezydent tego miasta Mariusz Chrzanowski. Jeden z tych żłobków powstanie przy budowanym przedszkolu, na które są środki z Polskiego Ładu. Łącznie w tych nowych żłobkach będzie 140 miejsc opieki.

Klub malucha na 15 miejsc zrealizuje gmina Boćki. Nie będzie to budowa budynku, a inwestycja w formule kontenerowej - tłumaczy wójt gminy Boćki Dorota Kędra-Ptaszyńska. Dodała, że inwestycję poprzedziła diagnoza w gminie i takie wyszło zapotrzebowanie. Wyjaśniła, że klub malucha będzie w koncepcji kontenerowej - działają już takie placówki edukacyjne w różnych miejscach w Polsce - bo gmina nie ma obiektu, który mogłaby przebudować na ten cel, bo już przebudowano taki obiekt na przedszkole. Gmina dostanie na inwestycję 700 tys. zł.

Pomieszczenia w bliskim sąsiedztwie przedszkola zaadaptuje na żłobek gmina Goniądz. Burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz powiedział PAP, że powstanie tam do 10 miejsc dla maluchów. Dodał, że przedsięwzięcie może być rozwijane w przyszłości w zależności od zapotrzebowania, być może także w formule kontenerowej.

Publicznego żłobka nie było dotąd w mieście Bielsk Podlaski. Burmistrz Jarosław Borowski powiedział PAP, że taka placówka została zlikwidowana w latach 90-tych, były oddziały żłobkowe przy przedszkolu, w mieście działają prywatne formy opieki nad najmłodszymi (miasto dopłaca do opieki nad dziećmi w tych placówkach), ale teraz powstanie także żłobek samorządowy. Będzie zbudowany nowy budynek, gdzie opiekę znajdzie 96 dzieciaków (4 grupy). Kończą się prace nad projektem tego obiektu, budowa ma ruszyć w 2024 r. Miasto Bielsk na budowę dostało z rządowego programu 3,9 mln zł i 2 mln zł na funkcjonowanie tej placówki po uruchomieniu (na 31 miejsc, resztę dołoży miasto).

Wojewoda przypomniał, że budżet programu Maluch + w edycji wieloletniej 2022-2029 to 5,5 mld zł dla całego kraju. Na utworzenie jednego miejsca żłobkowego jest kwota ok. 36 tys. zł (dla samorządów) i 12 tys. (dla podmiotów prywatnych) oraz pieniądze na utrzymanie tych miejsc przez 3 lata (kwota prawie 840 zł na jedno dziecko). Bohdan Paszkowski przypomniał także, że w latach 2016-2021 w Podlaskiem z programu Maluch + powstało 1,8 tys. miejsc w żłobkach. Była na to przeznaczona kwota 47 mln zł.