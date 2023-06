Każda inwestycja jest ważna, nie tylko autostrady, ale szczególnie drogi ekspresowe, krajowe, szybkiego ruchu i lokalne - powiedział w czwartek w powiecie łomżyńskim (Podlaskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak ocenił, bezpieczne drogi są wyznacznikiem standardu cywilizacyjnego XXI w.

W gminie Śniadowo (pow. łomżyński, woj. podlaskie) minister Adamczyk wziął udział w otwarciu ok. 4,5 km drogi powiatowej Brulin - Strzeszewo.

Jak podało starostwo łomżyńskie, inwestycja kosztowała blisko 6,2 mln zł. Ponad 2,8 mln zł z tej kwoty pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji powstała droga o szerokości 6 m, pobocza z kruszywa i dwa przejścia dla pieszych. Przebudowano również cztery skrzyżowania.

"Każda inwestycja jest ważna, nie tylko te wielkie, nie tylko te autostrady, na które czekamy, ale szczególnie drogi ekspresowe, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe. Bardzo ważne są te drogi lokalne" - powiedział Adamczyk. Dodał, że "bezpieczne drogi są wyznacznikiem standardu cywilizacyjnego XXI w.", a mieszkańcy "chcą korzystać na co dzień z bezpiecznych dróg".

Starosta łomżyński Lech Szabłowski podkreślił, że inwestycja Brulin - Strzeszewo nie byłaby możliwa do realizacji gdyby nie pomoc rządowa. Mówił, że 2 mln zł na projekt pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podkreślił, że droga jest szczególna, bo jest łącznikiem z drogą S8 i drogą wojewódzką 677 w rejonie Śniadowa, a to oznacza, że poprawia nie tylko lokalny, ale ponadlokalny układ komunikacyjny.

Minister Andrzej Adamczyk zauważył, że w ciągu ostatnich pięciu lat w powiecie łomżyńskim powstało 180 km dróg gminnych i powiatowych, a 137 km jest w realizacji. Pracują przy tym lokalne firmy - dodał.

"To ponad 2 tys. takich miejsc w województwie podlaskim. To 14 tys. inwestycji w całej Polsce w ciągu pięciu lat, to 22 tys. km dróg samorządowych, gminnych, powiatowych, które rząd PiS wspiera dofinansowaniem" - zaznaczył szef resortu infrastruktury. "Robimy wszystko, aby polskie drogi pozwalały łatwiej dojechać do pracy, do szkoły, żeby polskie drogi były bezpieczniejsze i takimi one się stają" - stwierdził.