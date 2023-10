Biznes i technologie

Podlaskie: Awaria sieci trakcyjnej niedaleko Białegostoku; utrudnienia m.in. na trasie do Warszawy

Autor: PAP

Data: 09-10-2023, 07:20

Z powodu awarii, do której doszło w sieci trakcyjnej na odcinku Baciuty-Łapy (Podlaskie) od wczesnego rana w poniedziałek są utrudnienia w ruchu pociągów m.in. z Białegostoku do Warszawy, które mogą mieć opóźnienia do 1,5 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do południa.