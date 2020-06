Podlaskie: do firm trafiło 2,1 mld zł na pomoc z walce ze skutkami koronawirusa, ochroniono 100 tys. miejsc pracy

"Przez te kilka miesięcy staraliśmy się ochronić jak największą liczbę miejsc pracy i myślę, że dziś możemy powiedzieć, że te działania, które podjęliśmy w ramach naszego rządu spełniły nasze oczekiwania" - powiedział Szwed podczas briefingu prasowego w firmie AC SA w Białymstoku, która jest jednym z przedsiębiorstw, które skorzystały z tarczy.

Stanisław Szwed mówił, że kwota 2,1 mld zł wsparcia dla firm w regionie do walki ze skutkami gospodarczymi koronawirusa to łączna kwota z różnych możliwości i form wsparcia z tarczy: środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Możemy powiedzieć, że w waszym województwie ponad 100 tys. miejsc pracy zostało ochronione" - mówił wiceminister Szwed. Podał, że z samej tarczy antykryzysowej do firm w regionie trafiło dotąd ok. 630 mln zł.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej doprecyzowało w informacji prasowej, że ok. 89 mln zł z tej kwoty to środki z FGŚP na ochronę ok. 19 tys. miejsc pracy, 193 mln zł to pieniądze na mikropożyczki, 83 mln to środki z UE na ochronę ok. 15 tys. miejsc pracy, 84,5 mln zł na wypłatę postojowego dla ok. 43,5 tys., osób, a kwota pomocy z tytułu zwolnień ze składek ZUS to 182 mln zł.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dodał, że kwota 2,1 mld zł dla firm świadczy o "skali zaangażowania" rządowej pomocy, a to daje "duże możliwości" firmom z regionu, by mogły pracować i w jak najmniejszym stopniu, "jak najmniej boleśnie" odczuć skutki gospodarcze pandemii, rozwijać się.

Stanisław Szwed poinformował, że w Podlaskiem, według najnowszych informacji, bezrobocie za maj wyniosło 7,7 proc. i było o 0,3 proc. wyższe niż w kwietniu. Ocenił, że to "minimalny wzrost". "Nie sprawdziły się też te zapowiedzi o tym, że bezrobocie będzie bardzo wysokie" - powiedział Szwed.

Notowana na giełdzie Firma AC SA w Białymstoku działa w branży motoryzacyjnej, produkuje m.in. nowoczesne instalacje gazowe do aut. Na briefingu podano, że ok. 60 proc. produkcji firmy trafia na eksport.