Dziesięć podlaskich samorządów dostanie blisko 1,1 mln zł z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - poinformował w środę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. To nabór uzupełniający przeprowadzony w czerwcu i lipcu, który pozwoli uruchomić 38 linii komunikacyjnych.

W ramach tego naboru pieniądze dostaną gminy Szudziałowo, Czarna Białostocka, Sokółka, Gródek, Suwałki, Zabłudów, Tykocin, Stawiski, Milejczyce oraz powiat sokólski; dołożą ze swoich budżetów łącznie niespełna 660 tys. zł. To drugi nabór uzupełniający w Podlaskiem. Do rozdysponowania było prawie 1,5 mln zł.

Jak podał Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach trzech przeprowadzonych dotąd naborów (podstawowego i dwóch uzupełniających) dopłatą z pieniędzy z FRPA objęto 58 wniosków, co pozwoliło na uruchomienie 255 linii komunikacyjnych, których organizatorami są samorządy w regionie. Łączna wartość umów na dofinansowanie, zawartych w wyniku rozstrzygnięcia tych naborów, sięga w 2023 roku 21,2 mln zł.

Jak mówił podczas konferencji prasowej w Zabłudowie (Podlaskie) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, dzięki Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych udało nam się wiele linii reaktywować lub rozwinąć. Zwracał uwagę, że na początku działania tego funduszu w 2019 r. dofinansowanie sięgało - bo takie było wówczas zainteresowanie samorządów - 500 tys. zł.

"Mamy ogromny skok zainteresowania, cieszymy się z tego. Cieszymy się, że tych zakontraktowanych tzw. wozokilometrów po tym trzecim naborze w 2023 r. będziemy mieli ponad 9 tys. kilometrów. Ludność objęta tymi liniami autobusowymi sięga pół mln osób" - dodał Paszkowski.

Wyraził nadzieję, że coraz więcej osób skorzysta z tych przewozów, które - jak mówił - dają możliwość niwelowania wykluczenia komunikacyjnego w regionie. Zachęcał samorządy, by jeszcze szerzej korzystały z FRPA; przypominał że dofinansowanie sięga 3 zł za tzw. wozokilometr. "To pozwala co najmniej w połowie koszty pokryć" - dodał wojewoda.

Jednym z samorządów, które skorzystały z dofinansowania w ramach rozstrzygniętego, jest Zabłudów. Jego burmistrz Adam Tomanek poinformował, że to kolejny wniosek tej gminy. Zwracał uwagę na wielkość gminy. "Krok po kroku włączamy kolejne miejscowości znajdujące się przy drogach i jednocześnie łączymy środki, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - dodał burmistrz Zabłudowa.