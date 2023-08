RDOŚ w Białymstoku wydała nową decyzję środowiskową dla części Via Carpatii w Podlaskiem - drogi ekspresowej S19 Choroszcz-Ploski wraz z budową dk 65 na odcinku Kudrycze-Kuriany-Grabówka. Wcześniej sądy administracyjne uchyliły pierwszą decyzję środowiskową.

W związku z prawomocnym uchyleniem poprzedniej decyzji środowiskowej (WSA w Białymstoku decyzję uchylił, a NSA oddalił skargę kasacyjną GDDKiA), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umów na łączną sumę 1,4 mld zł, zawartych z wykonawcami poszczególnych odcinków.

Po wyrokach sądów administracyjnych sprawa wróciła do RDOŚ, która ponownie miała zająć się wnioskiem o wydanie nowej decyzji. Drogowcy dołączyli do niego uaktualniony - zgodnie z wyrokami obu sądów administracyjnych - raport o oddziaływaniu na środowisko. Z końcem lipca RDOŚ w Białymstoku wydała nową decyzję nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności - podała GDDKiA w Białymstoku w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Nowa decyzja środowiskowa obejmuje cztery odcinki S19 na południe od Białegostoku: Białystok Zachód - Księżyno (16,6 km), Księżyno - Białystok Południe (7,9 km drogi ekspresowej i 13,8 km odcinkiem dk 65), Białystok Południe-Wojszki (ok. 11,2 km) oraz Wojszki-Deniski (czyli most na Narwi z dojazdami o długości ok. 4 km).

"Wobec wydania nowej decyzji środowiskowej, w trosce o interes Skarbu Państwa, GDDKiA będzie kontynuować rozmowy z dotychczasowymi wykonawcami, aby w ramach istniejących instrumentów prawnych (...) wypracować rozwiązania umożliwiające realizację kontraktów w jak najszybszym możliwym terminie" - podali drogowcy.

Chodzi o próbę rozwiązania sprawy ewentualnej kontynuacji zawartych kontraktów przez sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. Równolegle GDDKiA przygotowuje się do ewentualnego przeprowadzenia nowych przetargów, gdyby rozmowy z dotychczasowymi wykonawcami nie przyniosły rezultatu.

Kilka dni temu drogowcy poinformowali o ogłoszeniu przetargu na projekt i budowę na trasie S19 9,5-km odcinka Białystok Północ-Dobrzyniewo. To ostatni odcinek w kierunku granicy z Białorusią. Otwarcie ofert potencjalnych wykonawców planowane jest na 6 września.

W ramach tej inwestycji na węźle Białystok Północ dobudowane zostaną brakujące łącznice, wymieniona warstwa ścieralna oraz elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu. Drugim jest węzeł Dobrzyniewo, który zostanie zbudowany na odcinku Krynice-Białystok Zachód. Węzeł Dobrzyniewo ma zapewnić połączenie odcinków na północ od Białegostoku z odcinkiem S19 Krynice-Białystok Zachód, a tym samym połączenie S19 z istniejącą S8.

Przed miesiącem został ogłoszony przetarg na projekt i budowę odcinka Sokółka-Czarna Białostocka, a pod koniec lipca - na odcinek między węzłami Czarna Białostocka-Białystok Północ.