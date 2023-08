Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w środę zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinek S19 Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód oraz fragment DK66. To pierwsza taka decyzja dot. trasy Via Carpatia w regionie - zaznaczył Paszkowski.

Chodzi o łącznie 11,2 km drogi, z czego 9 km S19 w standardzie drogi ekspresowej, a 2,2 km DK66 w standardzie drogi GP (głównej przyspieszonej). W systemie "projektuj i buduj" zadanie realizuje firma Budimex SA. Wartość umowy to 325,9 mln zł - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach tego odcinka powstaną dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ i Zachód. Zbudowana infrastruktura pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta - podkreślili drogowcy.

Odcinek S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód jest pierwszym na południe od Białegostoku, który będzie budowany. ZRID jest też podstawą do postępowań odszkodowawczych za grunty przejęte pod budowę na rzecz Skarbu Państwa.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział na konferencji prasowej przy wydawaniu ZRID, że wydane w środę zezwolenie to pierwsza taka decyzja dot. trasy Via Carpatia w regionie. Dotychczas w województwie powstaje jeden odcinek S19 koło Kuźnicy (bez nazewnictwa Via Carpatia).

"Faktycznie S19 przechodzi w fazę już budowania, nie tylko projektowania (...), fizycznie budowania" - zaznaczył dyrektor GDDKiA w Białymstoku Norbert Wyrwich.

GDDKiA poinformowała, że trwa budowa 15,8 km odcinka S19 Kuźnica - Sokółka (w tym 10,6 km drogi ekspresowej i 5,2 km w standardzie GP), trwają przetargi na odcinki: Sokółka - Czarna Białostocka, Czarna Białostocka - Białystok Północ, Białystok Północ - Dobrzyniewo.

Drogowcy czekają na ZRID na odcinki: S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (12,2 km), S19 Boćki - Malewice (15,9 km), S19 Malewice - Chlebczyn (25,1 km), obwodnicę Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (ok. 6 km drogi w standardzie GP - głównej przyspieszonej) oraz na odcinek Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Nie ma też ZRID na odcinek Deniski-Haćki.

GDDKiA - po wyrokach w sądzie administracyjnym uchylających poprzednią decyzję środowiskową - ma nową decyzję środowiskową dla czterech odcinków: Białystok Zachód - Białystok Księżyno (16,6 km), Białystok Księżyno - Białystok Południe (8 km S19 oraz ok. 13,8 km DK65), Białystok Południe - Wojszki (11,2 km), Wojszki - Deniski (most na Narwi z dojazdami - 3,9 km).

Z powodu uchylenia decyzji środowiskowej GDDKiA musiała rozwiązać umowy z wykonawcami tych odcinków na łącznie 1,4 mld zł. Dyrektor białostockiej GDDKiA poinformował w środę, że "ewentualne" nowe przetargi na te odcinki będą ogłoszone w październiku 2023 r. Zastrzegł, że poprzedni wykonawcy tych kontraktów złożyli wnioski do sądu polubownego i trwają z nimi rozmowy.

"Wszystko jest w granicach prawa i dozwolone polskim prawem, w związku z tym jeżeli przed sądem uda się wypracować pozytywne rozwiązania dla tego kontraktu, to jeszcze lepiej dla nas, dlatego że będziemy mogli przystąpić do realizacji tych kontraktów ze znacznie skróconym czasem" - zauważył Wyrwich.

Drogowcy czekają na wydanie ZRID na te cztery odcinki. Wyrwich wyraził nadzieję, że decyzje te zostaną wydane jeszcze w 2023 r. Jak dodał, zgodnie z założeniami odcinki te mają być udostępniane do ruchu w sierpniu 2025 r.