Konkurs "Pomosty przyszłości", organizowany przez Fundację Technotalenty i samorząd województwa podlaskiego, służy promocji najlepszych przykładów współpracy nauki i biznesu dla gospodarki. Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca.

To druga edycja konkursu, a gala z wręczeniem statuetek odbędzie się w październiku - poinformowali w piątek organizatorzy konkursu na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach: pomost do biznesu dla instytucji naukowej i osoby indywidualnej, i pomost do nauki dla podmiotu reprezentującego biznes i osoby indywidualnej. To kategorie dla osób indywidualnych, ale też uczelni, wydziałów uczelni, instytutów badawczych, firm współpracujących z nauką, podmiotów gospodarczych. Nagrodzonych wybierze kapituła konkursu.

"Dzisiejszym spotkaniem (...) inaugurujemy to, co jest najważniejsze w tym roku, mianowicie drugą edycję +Pomostów przyszłości+, konkursu, który ma łączyć naukę z biznesem, ma pokazywać to, co jest najlepsze, jednocześnie ma umożliwiać światu spojrzenie na województwo jako na źródło wspólnych sukcesów" - mówił prezes Fundacji Technotalenty Adam Walicki. Podkreślił, że "Pomosty przyszłości" to tworzenie konkurencyjności, a dzięki niemu środowisko naukowe może wiedzieć więcej o biznesie, a biznes o podlaskiej nauce.

Pomysłodawca konkursu, wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski mówił, że celem konkursu jest pokazywanie i nagradzanie projektów na pograniczu nauki i biznesu. "Niby jest to rzecz oczywista, cała Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone czy szereg rozwiniętych krajów na tej współpracy buduje swoje przewagi konkurencyjne, my cały czas jesteśmy na takim etapie uczenia się i walki z pewnymi barierami" - powiedział i dodał, że zarówno Komisja Europejska jak i programy regionalne naciskają na współpracę nauki i biznesu.

Podkreślił, że ta współpraca musi przerodzić się w coś naturalnego, a bariery zniknąć. "Pokazując projekty, tutaj, z województwa podlaskiego, które dzieją się na pograniczu nauki i biznesu, pokazujemy, że to jest możliwe, że się da, pokazujemy, jakie przewagi konkurencyjne z tych projektów można zbudować, że dzięki takiej współpracy możemy konkurować nie tylko na szczeblu regionalnym, ale też konkurować na szczeblu globalnym" - mówił Stypułkowski. Dodał, że każdy pojedynczy naukowiec i instytucja naukowa, pracownik i każda firma mogą zgłosić się do konkursu.

Marek Siergiej, przewodniczący rady Fundacji Technotalenty, zachęcał podlaskich przedsiębiorców, żeby zgłaszali się i nie wstydzili się swoich projektów, które są małe, a rezultaty finansowe są odłożone w czasie, bo - jak podkreślił - to jest proces. Mówił, że upowszechnianie tych projektów powoduje, że podnoszona jest wartość przedsiębiorstw, stają się one też bardziej atrakcyjne dla młodych, kreatywnych ludzi.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że samorząd chętnie włącza się w takie inicjatywy jak "Pomosty przyszłości", które promują i pokazują dobre praktyki współpracy nauki i biznesu, i daje potencjalną szansę tym projektom, żeby "wypłynąć na szersze wody". Dodał, że konkurs to także możliwość zacieśniania współpracy oraz informowania, że takie działania mają miejsce.

W pierwszej edycji "Pomostów przyszłości" laureatami zostali m.in.: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.