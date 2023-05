W lasach na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest sucho, wilgotność ściółki wynosi ok. 15 proc., nie jest to jeszcze stan alarmujący, ale leśnicy apelują do osób odwiedzających lasy o zachowanie ostrożności.

"Sytuacja jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe jest dosyć istotna, nie chcę użyć słowa, że jest poważna, ale być może zmierza w tę stronę, o ile nie będą w najbliższym czasie opady deszczu, które powinny nawilżyć tę suchą ściółkę" - powiedział w środę dziennikarzom rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

Podał, że obecnie wilgotność ściółki sięga 15 proc. ( zagrożenie średnie) i przypomniał, że gdy przez pięć kolejnych dni w porannym pomiarze ściółki jej wilgotność jest mniejsza niż 10 proc., jest to podstawą do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Jak zaznaczył, ściółka jest istotna, ponieważ najczęściej pożary powstają właśnie na niej.

Każdego dnia leśnicy w całej Polsce, w kilkuset wyznaczonych miejscach - w różnych typach lasu - dwukrotnie w ciągu dnia od 1 kwietnia do 31 października, o określonych godzinach zbierają ściółkę (konkretnie igły sosnowe), wkładają do urządzenia (wago-suszarek), a zebrane dane są przesyłane automatycznie do Instytutu Badawczego Leśnictwa i na podstawie tych danych jest tworzona mapa zagrożenia pożarowego lasu (https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/) .

Mapę tworzy się biorąc pod uwagę kilka elementów zagrożenia pożarem, m.in. wilgotność ściółki, wilgotności powietrza, temperatury powietrza, opadów i prędkości wiatru - wyjaśnił Krawczyk.

W środę na terenie leśnictwa Zielona w nadleśnictwie Dojlidy koło Białegostoku leśnicy zaprezentowali dziennikarzom jak w praktyce zbiera się dane, na podstawie których tworzy się taką mapę. Przy leśniczówce Zielona jest stacja pomiarowa, jest też wieża, tzw. dostrzegalnia przeciwpożarowa z kamerą do stałej obserwacji lasu. Obraz z kamer trafia do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, gdzie jest obserwator, który cały czas widzi co pokazuje kamera.

RDLP w Białymstoku (31 nadleśnictw) obejmuje swym zasięgiem województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego oraz fragmentem w woj. mazowieckim. Na tym terenie jest 13 stacji badawczych, gdzie określa się wilgotność ściółki i zsyła dane.

Leśnicy apelują do osób odwiedzających lasy, aby nie używały otwartego ognia, nie paliły papierosów, nie grillowały poza miejscami, które nie są do tego wyznaczone . "Uważajmy, po prostu bądźmy ostrożni" - powiedział Krawczyk. Dodał, że to ważne tym bardziej, że ze statystyk wynika, że w większości przypadków za wybuch pożaru odpowiada człowiek.

Państwowe podały, że w 2022 r. (do maja) w całej Polsce odnotowano ponad 3,9 tys. pożarów lasów zarówno państwowych, jak i prywatnych z czego ponad 1,2 tys. na 427 ha miało miejsce w lasach należących do państwa. W analogicznym czasie w 2021 r. były w kraju 984 pożary z czego 328 w LP na powierzchni 118 ha.

Dotąd w 2023 r. na terenie RDLP w Białymstoku było 16 pożarów o łącznej powierzchni 8 ha.