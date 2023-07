Ok. 430 mln zł będzie kosztowało odtworzenie linii kolejowej, dzięki której będzie można pociągiem dotrzeć z Łomży do Białegostoku - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w Łomży (Podlaskie). Miesięcznie ma korzystać z niej ponad 24 tys. pasażerów.

W konferencji dotyczącej podpisania umowy przez przedstawicieli PKP PLK oraz samorządu województwa podlaskiego na realizację projektu Kolej Plus dla Łomży wzięli udział m.in. szef MAP Jacek Sasin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a także przedstawiciele władz samorządu województwa podlaskiego, PKP PLK, parlamentarzyści i samorządowcy.

W ramach projektu zrewitalizowana ma być linia kolejowa Łomża-Śniadowo-Łapy, co pozwoli połączyć koleją Łomżę z Białymstokiem.

Sasin wskazał, że wartość odtworzenia osobowego połączenia kolejowego do Łomży, które zostało zlikwidowane 30 lat temu, to ok. 430 mln zł. Podkreślił, że ta inwestycja to realizacja polityki PiS zrównoważonego rozwoju wszystkich części Polski. Ocenił, że otworzenie tego połączenia kolejowego to nowa szansa dla Łomży i mieszkańców pięciu gmin, przez których teren będzie przebiegać. "Możliwość szybkiego przemieszczania się, możliwość szybkich dojazdów to jest coś, co jest niezbędnym elementem rozwoju" - podkreślił Sasin.

Minister Adamczyk mówił, że pociągi na kolejowej trasie do Łomży będą mogły kursować z prędkością 120 km/h, a z połączenia będzie mogło skorzystać ponad 24 tys. mieszkańców tego regionu. Jak doprecyzowuje PKP PLK, to szacunkowa miesięczna liczba podróżnych.

Jak poinformował minister odtwarzane połączenie Łomża-Łapy będzie obsługiwane przez co najmniej cztery pary pociągów dziennie. Wyraził nadzieję, że będzie ich więcej. Dodał, że docelowo dzięki tej linii mieszkańcy Łomży będą mogli też w przyszłości skorzystać z połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że dzięki tej inwestycji po 30 latach powróci kolejowy ruch pasażerski, zostanie też usprawniony ruch towarowy. "Ta cała inwestycja to wielki impuls dla rozwoju nie tylko Łomży, subregionu łomżyńskiego, ale to wielki impuls dla rozwoju województwa podlaskiego" - ocenił marszałek. Dodał, że nowa trasa pozwoli usprawnić przemieszczanie się mieszkańców po regionie, którzy będą mogli z Łomży dojechać do Białegostoku. Powiedział, że z budżetu województwa podlaskiego na ten cel przeznaczono ponad 60 mln zł, to 15-procentowy wkład własny.

Wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński tłumacząc szczegóły inwestycji, poinformował, że na trasie Łomża-Śniadowo-Łapy wrócą na początku minimum cztery pary pociągów dziennie. Ruch na linii będzie odbywał się z prędkością 120 km/h, a dojazd z Łomży do Białegostoku zajmie 95 min. Skubiszyński wymienił, że wszystkie przejazdy kolejowe będą zabezpieczone, a sterowanie ruchem będzie się odbywać za pomocą urządzeń komputerowych. Powstanie siedem przystanków, które będą dostępne dla podróżnych z niepełnosprawnościami, a także dla opiekunów z wózkami czy osób z rowerami i hulajnogami.

Jak informuje PKP PLK, budżet prac zaplanowanych w ramach projektu wynosi 430 mln zł, w tym blisko 366 mln zł z budżetu państwa oraz 64,5 mln ze środków samorządu województwa. Dodano, że ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót zaplanowało na trzeci kwartał tego roku, a prace budowlane na lata 2025-2028.

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Program Kolej Plus zaplanowano do 2029 r. Jego wartość to 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.