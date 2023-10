Ponad 105 mln zł dofinansowania przyznało Politechnice Białostockiej ministerstwo sportu na budowę hali sportowo-widowiskowej - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej. Obiekt ma pomieścić pięć tysięcy widzów i powstać do końca 2026 roku.

Politechnika Białostocka to największa w regionie uczelnia techniczna. W poniedziałek otrzymała czek z Ministerstwa Sportu i Turystyki na ponad 105 mln zł na budowę w swoim kampusie hali sportowo-widowiskowej. Dofinansowanie pochodzi z ministerialnego programu na inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Jak mówił na konferencji prasowej zastępca rektor Politechniki Białostockiej prof. Mirosław Świercz, idea powstania hali na pięć tysięcy widzów zrodziła się przed laty, a zrealizowano wtedy tylko mniejszy budynek, który miał być zapleczem treningowym z szatniami, a stał się Akademickim Centrum Sportu, w którym znajdują się sale do ćwiczeń i siłownia.

Teraz uczelnia wraca do pomysłu budowy dużego obiektu na pięć tysięcy widzów. Świercz mówił, że powstanie na planie prostokąta 80 na 120 metrów, z kubaturą blisko 150 tys. metrów sześć., z powierzchnią zabudowy ok. osiem tysięcy metrów kwadr.

Obiekt ma przede wszystkim pełnić funkcje sportowe. Jak wymienił Świercz, w hali będzie część do uprawniania lekkiej atletyki, czyli bieżnie na 60 i 200 metrów, skocznie czy rzutnie, ale też boiska do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej czy piłki ręcznej, a także miejsce do szermierki, gimnastyki sportowej i artystycznej. "Krótko mówiąc wielofunkcyjny obiekt sportowy z elastyczną aranżacją wnętrza, ale również obiekt, w którym mogą się odbywać różnorakie imprezy o charakterze ogólnym, społecznym, konferencje, zjazdy, targi" - mówił Świercz.

Obiekt powstanie przy Akademickim Centrum Sportu i powstającym kompleksie zewnętrznych boisk m.in. z kortami do tenisa, squasha i piłki nożnej. "To miałoby tworzyć pewien unikalny, nowoczesny kompleks sportowy, który swoim znaczeniem wykraczałby daleko poza potrzeby Politechniki Białostockiej, zapewniał pokrycie potrzeb klubów sportowych zarówno sportu wyczynowego jak i amatorskiego (...) i obiekt, na którym można by było organizować imprezy o znaczeniu międzynarodowym, mistrzostwa Polski, Europy" - powiedział Świercz.

Obecny na konferencji marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślał, że hala to istotna inwestycja z punktu widzenia nie tylko Białegostoku, ale i całego regionu. Ocenił, że taka hala jest potrzebna w mieście od dawna. Zadeklarował też wsparcie z budżetu samorządu województwa.

Sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Adam Andruszkiewicz także podkreślał niezbędność powstania hali. Dodał, że obiekt będzie nie tylko wizytówką, ale również impulsem do rozwoju.

Także obecni na konferencji parlamentarzyści mówili jak ważnym obiektem jest hala. Poseł Mieczysław Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, mówił, że jako działacz sportowy od wielu lat dostawał pytania o powstanie hali w Białymstoku, dlatego - jak mówił - cieszy się, że powstania tak ważna inwestycja, której dotąd brakował. Również senator Mariusz Gromko zaznaczył, że środki z ministerstwa sportu dają realne szanse na powstanie obiektu, dzięki któremu - jak ocenił - będzie można odbuduje sport zespołowy.

Inwestycja wstępnie szacowana jest na ok. 180 mln zł, a obecnie uczelnia posiada wstępną koncepcję obiektu, oprócz hali ma powstać też parking na 500 miejsc - powiedział dziennikarzom kanclerz Politechniki Białostockiej Wojciech Konopacki. Mówił, że pozostałe środki na tę inwestycję mają pochodzić także z ministerstwa edukacji i samorządu województwa, które zadeklarowały wsparcie, a także ze środków własnych uczelni. Nie mówił o konkretnych kwotach.

Konopacki mówiąc o harmonogramie powiedział, że w przyszłym roku zostaną zlecone prace nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym, a na podstawie tego ma być ogłoszony przetarg najprawdopodobniej w systemie zaprojektuj-zbuduj. Budowa miałaby zakończyć się do końca 2026 roku. Kanclerz dodał też, że przy