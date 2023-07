Ponad 76 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do podlaskich samorządów na remonty dróg - poinformował w poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zrealizowanych zostanie 101 inwestycji.

Ministerstwo Infrastruktury informowało, że w skali całego kraju blisko 1,5 tys. inwestycji otrzyma wsparcie na łączną kwotę 1 mld zł. To środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru przeznaczonego tylko na remonty dróg.

W tym roku, dzięki zmianom ustawowym wyodrębniono nabór dedykowany tylko na remonty dróg, do podlaskich samorządów trafi ponad 76,1 mln zł - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Paszkowski w Czarnej Białostockiej, gdzie ma być realizowana jedna z inwestycji. Dodał, że kwota została zwiększona o 2 mln zł od tej wyjściowej, dzięki temu będzie można zrealizować w sumie 101 inwestycji remontowych.

Paszkowski podał, że kwota przyznana województwu jest czwartą co do wielkości w kraju, a to - jak podkreślił - "świadczy o tym, że podlaskie samorządy bardzo dobrze wykorzystują pieniądze kierowane na drogi, ale z drugiej strony też i nasze potrzeby są ogromne". Podsumował, że od 2019 roku z RFRD na budowę, przebudowę i remonty dróg do podlaskich samorządów trafiło dotąd ponad 1,2 mld zł. "Niespotykana liczba w latach wcześniejszych, przed uruchomieniem tego programu" - dodał.

Wojewoda poinformował, że niebawem zostanie rozstrzygnięty też nabór na poprawę bezpieczeństwa na drogach, gdzie alokacja wynosi ponad 74 mln zł. Paszkowski mówił, że wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone, uzyskały pozytywną kwalifikację i - jak wyraził nadzieję - zostaną zatwierdzone. Wojewoda dodał, że wszystkie wnioski mają szansę na najwyższe, 80 proc., dofinansowanie.

Powiaty otrzymały z RFRD na remonty dróg 37 mln zł, zrealizowane zostaną 34 zadania - poinformował starosta białostocki Jan Perkowski. Ocenił, że to rekordowe dofinansowanie. Powiedział, że nabór na remonty był bardzo oczekiwany przez samorządy, bo - jak mówił - niektóre z dróg wymagają remontów, a nie przebudowy, która jest o wiele droższa i przekracza możliwości finansowe samorządów.

W Czarnej Białostockiej zostaną wyremontowane dwie ulice: Kościelna i Piłsudskiego. Kwota tej dwukilometrowej inwestycji to 5 mln zł. Ma być realizowana ze środków powiatu i gminy. Jak mówił burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski, ulice powstały wiele lat temu, porusza się nimi wiele osób, także spoza miasteczka. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną nawierzchnie a także chodniki.