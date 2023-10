Do 10 listopada podlaskie gminy mogą składać wnioski o dopłaty ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 rok - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki. Do podziału jest ponad 68 mln zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych działa od 2019 roku.

Obecnie ruszył w Podlaskiem nabór na 2024 rok, wnioski można składać do 10 listopada; decyduje data wpływu wniosku do urzędu. Jak podkreśla w ogłoszeniu Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW), dopłata nie może przekroczyć 3 zł do jednego wozokilometra.

Z przekazanych przez urząd informacji, wynika, że kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań na terenie województwa na 2024 rok wynosi 68,1 mln zł.

Jak przypomina PUW, dzięki funduszowi "powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy - przede wszystkim z mniejszych miejscowości - mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury". "Zwiększenie siatki połączeń autobusowych to także większe prawdopodobieństwo znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy" - podaje urząd.

W tym roku - jak podawał wcześniej Podlaski Urząd Wojewódzki - wsparcie do przewozów autobusowych ma w Podlaskiem 40 samorządów (a także porozumień gminnych), głównie gmin i pięć powiatów, które zorganizowały w sumie 217 linii autobusowych. Łącznie na ten cel z funduszu pochodzi ponad 20,1 mln zł.