653 mln zł ma kosztować budowa ok. 28 km drogi S19 na dwóch sąsiednich odcinkach: Bielsk Podlaski-Boćki i Boćki- Malewice. We wtorek w rejonie Bociek (Podlaskie) GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy.

Projekt i budowa 12 km odcinka Bielsk Podlaski-Boćki kosztuje 309,4 mln zł (realizacja GDDKiA Białystok), a blisko 16 km odcinka Boćki-Malewice - 343,6 mln zł (realizacja GDDKiA Kielce). Oba odcinki zaprojektowała i wybuduje wybrana w przetargach firma Strabag.

Inwestycje mają być gotowe za dwa lata, w 2025 r.

Odcinek Bielsk Podlaski- Boćki będzie przedłużeniem już budowanego odcinka Haćki-Bielsk Podlaski. Będzie przebiegać nowym śladem na zachód od obecnej drogi krajowej nr 19. "Na skrzyżowaniu nowej trasy z obecną dk 19 powstanie węzeł drogowy Boćki" - podała GDDKiA.

Przewidziano 11 obiektów inżynierskich w tym pięć wiaduktów nad ekspresówką, także m.in. most z przejściem dla zwierząt, wiadukt z przejściem dla zwierząt.

Odcinek Boćki - Malewice to natomiast 16 km przyszłej drogi ekspresowej, również o przebiegu nowym śladem na wschód od obecnej drogi krajowej nr 19.

"Jego przedłużeniem będzie odcinek kończący się w Chlebczynie na terenie woj. mazowieckiego, dla którego procedowany jest wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)" - podała GDDKiA.

Zaplanowano m.in. 10 wiaduktów, pięć mostów, przejścia dla zwierząt. "Na obu odcinkach skomunikowanie terenów przyległych zapewnią drogi dojazdowe. Zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudujemy i zbudujemy infrastrukturę w pasie drogowym oraz wykonamy nasadzenia zieleni" - poinformowała GDDKiA.

P.o. dyrektora GDDKiA w Białymstoku Norbert Wyrwich podkreślił, że oba odcinki, których budowa zaczęła się we wtorek są kluczowe z punktu widzenia budowy Via Carpatia w regionie.

"Długo czekaliśmy na rozpoczęcie prac na drodze S19, która jest wytyczana nowym śladem i będzie stanowić europejską trasę Via Carpatia" - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że droga powinna poprawiać m.in. warunki rozwojowe regionu, system komunikacyjny, bezpieczeństwo i komfort jazdy, bo ruch na obecnej dk 19 jest duży, a droga ta nie spełnia wymogów pod taki ruch.

Starosta siemiatycki Marek Bobel poinformował, że będą prowadzone starania, by do obecnej inwestycji został doprojektowany węzeł drogowy Malewice, bo brak tego węzła oznaczałby, że na 30 km S19 nie byłoby żadnego z niej zjazdu.

Wójt Bociek Dorota Kędra-Ptaszyńska podkreśliła, że na odcinku np. dk 19 od Bielska Podlaskiego przez Boćki dochodzi do wielu wypadków, nowa droga ma poprawić tę sytuację, a także zwiększy dostępność komunikacyjną. Dodała, że liczy też na to, że gdy będzie droga ekspresowa, pojawią się także nowi inwestorzy.

Waldemar Wójcik z zarządu firmy Strabag powiedział, że w ramach budowy firma musi wykonać 2 mln m sześć. wykopu, ok. 1 mln m sześć. nasypu, zbudować 28 obiektów mostowych, zbudować węzeł drogowy Boćki, przygotować 400 tys. ton mieszanek mineralno-asfaltowych.

GDDKiA podsumowała we wtorek po rozpoczęciu prac na dwóch odcinkach, że w Podlaskiem w budowie jest 37 km drogi S19 w międzynarodowym korytarzu transportowym z północy na południe Europy Via Carpatia.

Via Carpatia w Polsce to 700 km od granicy z Litwą w Budzisku przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Gotowa jest droga na odcinku Lublin-Rzeszów. Inwestycje są finansowane z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.