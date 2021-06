Podlaskie samorządy zmodernizują 16 szkolnych stołówek

13 podlaskich samorządów zmodernizuje w wakacje 16 szkolnych stołówek. 28 czerwca w kuratorium oświaty w Białymstoku podpisano z nimi umowy na wsparcie tych inwestycji z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Autor: PAP

Data: 28-06-2021, 11:46

Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

W Podlaskiem w 2021 r. na te działania przeznaczono łącznie 1,1 mln zł. Wsparcie dostały Suwałki, Łomża, Brańsk, Zabłudów, Dziadkowice, Mały Płock, Wysokie Mazowieckie, Łapy, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Turośl, Grodzisk i powiat sokólski.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przypomniał, że obecna edycja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" trwa od 2018 r. Program jest pięcioletni (do 2023 r), a jego łączny budżet to ok. 200 mln zł.

MEiN zajmuje się częścią programu (tzw. modułem trzecim) związanym właśnie z modernizacjami stołówek, jadalni, przywracaniem ich tam, gdzie ich nie było.

Dietetyczne posiłki

"Co roku około 40 mln zł trafia do samorządów. To zadanie realizujemy dzięki pomocy wojewody i kuratora, bo to oni przyjmują wnioski samorządowców, rozpatrują je i zgodnie z regułami z rozporządzenia, przydzielają ostatecznie środki" - mówił wiceminister.

Dodał, że pieniądze mogą być przeznaczone na doposażenie kuchni w placówkach edukacyjnych, stołówek, przywrócenie ich funkcjonowania. Maksymalna kwota dotacji to 80 tys. zł, wkład własny samorządów to 20 proc. Na doposażenie jadalni można dostać do 25 tys. zł.

"Co roku kilkaset szkół w Polsce dzięki tym pieniądzom (...) mogą przywrócić stołówki, jadalnie, bądź wyposażyć w nowoczesny sprzęt spełniający wszystkie wymogi higieniczne, zapewniający także dobre przygotowanie dietetycznych posiłków" - powiedział Piontkowski.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że pierwsze dwa moduły rządowego programu dotyczą dofinansowania lub wydawania posiłków dla dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej i posiłków wydawanych potrzebującym dorosłym. Podał, że na te działania na 2021 r. w Podlaskiem jest 21 mln zł rządowych środków. Samorządy dokładają do tego 7 mln zł.

Paszkowski podał, że łącznie z dożywania korzystać będzie w 2021 r. w regionie ok. 40 tys. osób. Ok. 5,5 tys. osób z tej grupy to przedszkolaki, ok. 13,5 tys. to uczniowie, pozostałe osoby - ok. 20 tys. to dorośli.

Wojewoda poinformował, że w 2020 r. - mimo pandemii - wydano ponad 1 mln różnych rodzajów posiłków. Zajmowało się tym 626 placówek, z tego 379 szkół i 184 przedszkola. Posiłki dostają osoby spełniające określone kryteria dochodowe.

Kurator oświaty Beata Pietruszka poinformowała, że w latach 2019-2021 na doposażenie stołówek i odbudowę jadalni wydano w Podlaskiem z programu 3,5 mln zł, doposażono 51 szkół. W 2021 r. wpłynęło 49 wniosków o wsparcie, z czego analizę formalną przeszły 33 wnioski, a dofinansowanie dostało 13 samorządów na inwestycje w 16 szkołach.

Np. samorząd Łap wyremontuje i doposaży dwie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach i w Szkole Podstawowej w Uhowie. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski powiedział, że środki z programu to ogromne wsparcie, gmina występuje o nie co roku. Dodał, że gmina stara się, aby posiłki wydawane w szkołach powstawały na miejscu. Wskazał, że gmina próbowała wcześniej korzystać z zewnętrznego cateringu, ale te posiłki dzieciom nie smakowały, wolą jeść te ze szkolnych kuchni.

80 tys. zł dostał powiat sokólski. Starosta sokólski Piotr Rećko poinformował, że będzie remontowana stołówka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wskazał, że wcześniej udało się ta wymienić sprzęt, doposażyć z dofinansowania z programów UE, teraz będzie można np. wymienić kafelki, wymienić wentylację czy zainstalować pochłaniacze tłuszczu.